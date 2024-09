Van der Gijp wordt niet gemist bij Vandaag Inside: ‘Hij blijkt een prima vervanger’

Een Vandaag Inside zonder René van der Gijp is misschien moeilijk voor te stellen, maar donderdag bleek het prima te kunnen. Het normaal gesproken vaste gezicht van het programma ontbrak vanwege een oogoperatie. Hij werd vervangen door Albert Verlinde en de theaterproducent én presentator deed het naar behoren. Dat blijkt uit de kijkcijfers en de reacties van de fans van de talkshow.

Johan Derksen en Van der Gijp belandden maandagavond in een felle discussie en zouden de daaropvolgende dagen de headlines domineren. Derksen noemde Vandaag Inside een ‘kutprogramma’ en vertelde enkel vanwege zijn contract bij Talpa nog vijf avonden per week aan te schuiven. Van der Gijp was daar niet van gediend en noemde zijn collega onder meer ‘kinderachtig’. De voormalige profvoetballer van onder andere PSV ontbrak donderdagavond in de uitzending vanwege een oogoperatie en de grote vraag was hoe het programma het zónder hem zou vergaan.

Verlinde was zijn vervanger en die keuze heeft goed uitgepakt. Tina Nijkamp deelt vrijdagmorgen de kijkcijfers van donderdagavond en Vandaag Inside scoorde allesbehalve ondermaats. “Albert blijkt een prima vervanger voor René. VI scoorde 925.000 en scoort daarmee zelfs 124.000 kijkers hoger dan vorige week donderdag. Toen stond er ook geen ‘groot’ voetbal tegenover”, zo leest het. De ontmoeting tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen begon vorige week donderdag al om 18.45 uur, waardoor Vandaag Inside daar geen last van ondervond. Deze donderdag moest het programma ‘concurreren’ met Ajax, dat om 21.00 uur aftrapte voor de thuiswedstrijd tegen Besiktas. Maar Vandaag Inside hield zich desondanks goed staande. “VI eindigt ook boven Eva: 922.000”, zo weet Nijkamp te melden.

Vandaag Inside bezet daarmee de vierde plek in de top-10 best bekeken programma’s van donderdagavond. Kijkers zijn zeer te spreken over de uitzending, zo blijkt uit de reacties op onder meer Facebook. “Was veel gezelliger en relaxter zonder Gijp met z’n lange gezicht. Die kan beter stoppen”, zo schrijft iemand. Velen zijn het erover eens dat Derksen zich zonder Van der Gijp beter op zijn gemak voelde. “Eindelijk weer een vrolijke uitzending en Gijp heb ik niet gemist… Laat Albert daar maar zitten, hij doet mee aan tafel en heeft een mening”, zo klinkt het complimenteus aan het adres van Verlinde, die vrijdagavond ook nog zijn opwachting zal maken als vervanger van Van der Gijp.

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.