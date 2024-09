René van der Gijp is aan ‘de winnende hand’ bij Vandaag Inside. Dat denkt Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds althans. Johan Derksen en Van der Gijp belandden afgelopen maandag in een discussie over de inhoud van het programma en het werd pijnlijk duidelijk dat beiden er heel verschillend over denken. Volgens Santegoeds zegt het echter best wel wat dat Vandaag Inside Albert Verlinde heeft gestrikt als vervanger van Van der Gijp.

De voormalige profvoetballer van onder meer PSV ontbreekt zowel donderdag- als vrijdagavond in Vandaag Inside. Dat heeft niets met zijn discussie met Derksen van afgelopen maandag te maken, maar met een oogoperatie. “Wie er wel zit is Albert Verlinde. En dan kun je toch wel zeggen dat kamp-Gijp aan de winnende hand is”, zo klinkt het namens Privé-hoofdredacteur Santegoeds in de Strikt Privé Podcast. “Van der Gijp verwijt Johan dat hij het veel teveel over politiek wil hebben, terwijl Johan Van der Gijp verwijt dat hij het teveel over entertainment wil hebben samen met Genee.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Santegoeds zegt de aanwezigheid van Verlinde als vervanger van Van der Gijp daarom wel iets. De 63-jarige Bosschenaar is theaterproducent en presentator. Verlinde maakt wel vaker zijn opwachting in Vandaag Inside, maar zit dan aan de zijde van zowel Van der Gijp als Derksen. De komende twee uitzendingen moet Vandaag Inside het dus zonder Van der Gijp doen. “Als je dan Albert Verlinde als vervanger neemt en niet een Wim Kieft ofzo, die het over voetbal heeft, dan denk ik dat het toch wat meer gaat doorslaan in de richting die Genee op wil dan de krant die Johan Derksen op wil. Je zou dus kunnen zeggen dat het kamp-Gijp/Genee langzamerhand aan het winnen is”, zo klinkt het.

LEES OOK: Merel Ek komt met opvallende reactie op clash tussen Derksen en Van der Gijp

Nijkamp geen voorstander van idee Derksen

Eerder schreef Tina Nijkamp in haar column in De Telegraaf al dat Talpa geen gehoor moet geven aan de wens van Derksen om meer verdieping toe te voegen aan het programma. Nijkamp, de voormalig zenderbaas van SBS6, spreekt van een ‘slecht idee’. Ze is meer een voorstander van het beeld dat Van der Gijp heeft bij het programma, namelijk de huidige mix van onderwerpen. “Die afwisseling, het snelle heen en weer van het ene naar het andere onderwerp is juist de kracht. Dat zorgt voor de topkijkcijfers. Verandering van spijs doet bij tv bijna nooit eten. En zeker niet als zogenaamde mensen uit het vak het aanraden. Wat goed is, is goed”, zo schreef Nijkamp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen kijkt Van der Gijp aan: 'Ik neem René kwalijk dat...'

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.