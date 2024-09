Afwezige René van der Gijp laat van zich horen bij Vandaag Inside

René van der Gijp heeft ondanks zijn afwezigheid bij Vandaag Inside van zich laten horen bij het programma. De analist van het populaire SBS 6-programma moest een operatie aan zijn rechteroog ondergaan, waarmee hij al vijf weken niets zag. Deze operatie is succesvol verlopen, zo meldde een enthousiaste Wilfred Genee.

"Ik krijg net een berichtje binnen dat de operatie goed is gegaan bij René", aldus Genee bij de afsluiting van de uitzending van donderdagavond. “Hij heeft een heel klein beetje pijn zegt hij en hij moet morgen (vrijdag, red.) terugkomen voor controle. Maar dat zit wel goed."

Van der Gijp vertelde dinsdagavond dat hij donderdag en vrijdag niet aanwezig is bij Vandaag Inside. De 63-jarige analist moest onder het mes omdat het netvlies van zijn rechteroog losliet. "Ik was vandaag in de kliniek. Ik zie al vijf weken niets met mijn rechteroog, dat heb ik je verteld. Er is iets losgelaten in m’n oog. Ik loop er al vijf weken mee, maar dat mag eigenlijk niet. Het is een spoedgeval.”

Ruzie Van der Gijp en Derksen

Maandag kreeg Van der Gijp het nog aan de stok met tafelgenoot Johan Derksen. Laatstgenoemde deed zijn beklag over de onderwerpen die in Vandaag Inside behandeld worden. Het boegbeeld van het programma ervaarde een gebrek aan actualiteit en noemde Vandaag Inside zelfs een ‘kutprogramma’. Van der Gijp was daar niet van gediend en vond de reactie ‘onvolwassen’. Daarnaast beet hij Derksen toe ‘een kinderachtige oude man’ te zijn. Daags erna bleken de gemoederen tussen Van der Gijp en Derksen alweer ietwat bedaard.

