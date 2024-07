Hélène Hendriks laat Johan Derksen ‘walgen’ tijdens De Oranjezomer

Johan Derksen heeft tot dusverre niet kunnen genieten van De Oranjezomer, zo laat hij weten in een interview met De Telegraaf. Het programma, dat gepresenteerd wordt door Hélène Hendriks, laat de televisiepersoonlijkheid zelfs ‘walgen’.

Nadat Derksen in eerste instantie Humberto Tan door de mangel haalt, richt hij de pijlen op Hendriks. De vrouwelijke presentatrice, die als tafelgast bij Vandaag Inside – het programma van Derksen – altijd zeer gewaardeerd wordt, nodigt volgens De Snor niet de juiste gasten uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen haalt keihard uit naar tv-collega: ‘Zo ontzettend nep. Hij wil altijd mister nice guy spelen!’

Een ander puntje zorgt echter voor nog meer frustratie bij Derksen. “Ik walg van die Nederlandstalige zangers, waar ze de uitzending mee begint. En aan tafel heeft ze ook niet altijd de juiste gasten. Hélène spat in ieder geval van het scherm”, is de 75-jarige hard.

LEES OOK: Hélène Hendriks vertelt over mailtjes die ze ontvangt van Johan Derksen

Derksen is overigens wél te spreken over Jack van Gelder, die door de kijkers gezien wordt als ‘de Johan Derksen’ van De Oranjezomer. “Hij is een uitstekende sidekick. We zijn van dezelfde generatie, de babyboomers van na de oorlog. Daardoor ben ik het vaak met hem eens”, begint de oud-voetballer. “Hij moet alleen niet meer gaan huilen als het Nederlands elftal voor zijn neus zit, zoals vlak voor het EK tijdens de uitzwaai-uitzending op SBS6. Dan mag hij nooit meer Johan Derksen nadoen, want dan word je een beetje teveel ’Humberto’”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside raakt gewenste gast van Johan Derksen kwijt

Johan Derksen heeft in zijn eerste column voor De Telegraaf onthuld dat Vandaag Inside een vaste gast is kwijtgeraakt.