Hélène Hendriks vertelt over mailtjes die ze ontvangt van Johan Derksen

Jack van Gelder is deze zomer vier weken te zien als gast bij De Oranjezomer, het programma van Hélène Hendriks. De voormalig sportpresentator is dan de ‘sidekick’ van Hendriks, een rol die hij afwisselt met Rutger Castricum, die twee weken aanschuift. In de podcast De Communicado’s zegt Hendriks dat Johan Derksen vooral fan is van Van Gelder.

Hendriks wordt gevraagd wie ze zelf het liefst aan tafel heeft. “Het is misschien een slap antwoord, maar ik heb geen voorkeur. Ik heb ze het liefst allebei erbij. Ik heb op de werkvloer een hartstikke goede klik met Rutger, dus ik heb destijds bij John de Mol en Frans Klein aangegeven dat Rutger echt belangrijk is voor mijn show. Maar hetzelfde geldt voor Jack en dat heb ik ook aangegeven.”

Van Gelder was vorig jaar vier weken te zien, aanzienlijk langer dan aanvankelijk gepland. De Oranjezomer wilde namelijk met variabele weekgasten gaan werken. “Ik werd daarin gesterkt door een mailtje van Johan. Hij zei: ‘Jack is een gouden greep, die moet je eigenlijk laten zitten.’ Daar werd ik door gesterkt, waardoor ik zei: ‘We moeten Jack gewoon de hele periode doen.’ En de volgende periode ook! Deze zomer zit hij er weer vijf weken en Rutger zit er twee weken.”

Bemoeit Derksen zich vaker met zulke inhoudelijke kwesties? “Ik krijg af en toe, niet vaak, een mailtje van Johan. Of hij vindt het volledig ruk en dat zegt hij dan ook. Of hij vindt het heel leuk en dat zegt hij ook. En nu in het geval van Jack zei hij: ‘Dat werkt goed.'”

Hendriks herhaalt in het interview dat Derksen na de allereerste uitzending van De Oranjezomer een kritisch mailtje stuurde, een anekdote die ze vorig jaar ook vertelde. “We moesten er duidelijk in komen en dat vertelde hij ook: ‘Alles is kut, behalve de kijkcijfers.’ Ja, en ik moet dan lachen daarom, want ik voel het zelf natuurlijk ook. Dan denk ik: ja, ik vind het fijn dat iemand dat zegt, want in deze mediawereld zijn ze heel goed met op de schouder slaan, van: we doen het allemaal goed, jongens. Hij zegt het ook als het niet goed is.”

