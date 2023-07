Hélène Hendriks: 'Johan Derksen stuurde een appje: alles is kut, behalve...'

Hélène Hendriks is blij met de groei van haar programma De Oranjezomer. De presentatrice merkt dat het programma steeds meer vorm krijgt en prijst zich bovendien gelukkig met de kijkcijfers.

Met de zomerse vervanger van Vandaag Inside scoort Hendriks dagelijks tussen de 700.000 en 800.000 kijkers, met afgelopen dinsdag een uitschieter van 868.000. Na de eerste uitzending, op maandag 3 juli, was ze nog niet tevreden met de inhoud van het programma, al wist ze toen ook 713.000 kijkers te boeien.

'Nestor' Johan Derksen stuurde na de eerste uitzending een berichtje aan Hendriks. "Hij stuurde na die eerste uitzending: alles was kut, behalve de kijkcijfers. Ik dacht: daar heeft hij helemaal gelijk in", zegt Hendriks lachend bij RTL Boulevard. "Het was een soort treinongeluk de eerste aflevering, maar hij zei ook dat hij het er volste vertrouwen in had. Het blijkt, want het is nu echt gaan lopen en ik heb er vooral veel plezier in."