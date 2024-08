AZ niet akkoord met flinke schorsing Dekker na grove charge tegen Almere City

AZ gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB om voor vier duels, waarvan één voorwaardelijk, te schorsen, zo maken de Alkmaarders dinsdag bekend. De verdediger kreeg een rode kaart na een harde overtreding op Kornelius Hansen van Almere City.

In de competitiewedstrijd tussen Almere City en AZ (0-1) vielen liefst drie rode kaarten. Dekker zorgde voor de eerste rode prent van het duel door in de achttiende minuut een spijkerharde tackle in te zetten op Hansen. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof besloot de twintigjarige verdediger daarop van het veld te sturen.

Dinsdag legde de aanklager van de KNVB Dekker een schorsing van vier duels, waarvan één voorwaardelijk, op. Daar gaat AZ niet mee akkoord, zo laten de Alkmaarders weten via de officiële kanalen. De tuchtcommissie zal zich over het voorval gaan buigen. Volgens De Telegraaf staat de zitting later deze week op de planning.

