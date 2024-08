AZ wint wedstrijd met drie (!) rode kaarten en start voortvarend

AZ heeft zaterdagavond een nipte 1-0 zege geboekt op Almere City. In het Yanmarstadion te Almere was een vroeg doelpunt van Ibrahim Sadiq voldoende om het roodgekleurde duel over de streep te trekken. Maxim Dekker (AZ) en Baptiste Guillaume (Almere City) werden al in het eerste bedrijf met terechte rode kaarten bestraft door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Ricardo Visus kreeg diezelfde kleur vlak voor het einde voorgehouden.

De erfenis van Vangelis Pavlidis en Dani de Wit (samen goed voor 39 AZ-doelpunten in de vorige jaargang) werd al na vijf minuten aanvaard door Ibrahim Sadiq. De Ghanese buitenspeler zette AZ na een gewonnen één tegen één duel vroeg op voorsprong.

Het was koren op de molen voor de gasten, die gesteund door de voorsprong het balletje fijn rond konden laten gaan met daarin oud-Almere-middenvelder Peer Koopmeiners als spil van het geheel. Almere zocht naar een gaatje maar wist aanvallend nog geen vuist te maken. Dat leek te veranderen toen AZ-jongeling Maxim Dekker, die de voorkeur boven Riechedley Bazoer in het hart van de verdediging kreeg, terecht de rode kaart kreeg voorgeschoteld van arbiter Martin van den Kerkhof. Een onbesuisde tackle op het middenveld was daar debet aan.

Almere had met een mannetje meer via Jochem Ritmeester van de Kamp een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de nieuwe AZ-doelman Jeroen Zoet pareerde knap de inzet van de Almeerse middenvelder. Het numerieke voordeel voor Almere verdween met nog zo’n tien minuten tot de thee. Almere-aanwinst Baptiste Guillaume liet zich gaan tegen Wouter Goes en trapte de AZ-verdediger zomaar na. Dat ontging de VAR niet, waarna van den Kerkhof andermaal de rode kaart toonde. Met 10 tegen 10 wist AZ op slag van rust bijna de tweede van de avond te maken, maar Sven Mijnans vergat de bal in het doel te schuiven.

Een heel tam begin van de tweede helft leek middels invallers aan beide zijde aan energie te winnen. Ernest Poku was de eerste die op het uur de mogelijkheid kreeg om de voorsprong van AZ uit te breiden. Samen met de Japanse aanwinst Seiya Maikuma kwam hij dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. De opvolger van Yukinari Sugawara kwam een pas tekort om voor een leeg doel binnen te tikken. De rechtsback mocht een aantal minuten later andermaal zijn eerste Eredivisiedoelpunt bijna bejubelen, ware het niet dat Nordin Bakker de poging van Maikuma recht op zich af zag komen.

Kort erna was het diezelfde Bakker die van geluk mocht spreken dat David Moller-Wolfe een voorzet niet vol wist te raken met zijn hoofd, waardoor de doelman van Almere de bal nog weg kon boksen. Pogingen van aanvoerder Jordy Clasie en invaller Ruben van Bommel leidden ook niet tot een tweede Alkmaarse treffer. De thuisploeg wist helemaal geen kans te creëren, waardoor dit duel in de tweede helft weinig tot ontbranding wist te komen, ondanks een tweede rode kaart aan Almeerse zijde. Verdediger Ricardo Visus, huurling van Real Betis, moest met nog zo’n tien minuten te spelen inrukken na een tackle van achteren.

De nipte zege voor AZ kwam uiteindelijk geen moment in gevaar op deze eerste speeldag van het nieuwe Eredivisieseizoen. Belangrijke drie punten werden direct door Maarten Martens en zijn manschappen gepakt. Voor Hedwiges Maduro en zijn Almere City is werk aan de winkel. Er zullen maandag wel even gesprekjes worden gevoerd over zelfdiscipline op het veld. Vrijdag zal Almere dan aan mogen treden in Sittard om het Fortuna zo lastig mogelijk te maken. AZ krijgt in eigen huis NEC op bezoek.