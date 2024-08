Een van de duurste Eredivisie-transfers van 2024 blijkt een stuk goedkoper

AZ heeft aanzienlijk minder betaald voor dan acht miljoen euro, zo laat voormalig algemeen directeur Robert Eenhoorn weten. Hoeveel geld precies is gemoeid met de transfer, wil hij evenwel niet weten.

Parrott kwam deze zomer over van Tottenham Hotspur, dat hem vorig seizoen nog verhuurde aan Excelsior. De doorgaans goed ingevoerde BBC repte ook over acht miljoen euro, evenals Nederlandse bronnen zoals Voetbal International. Daarmee zou Parrott na PSV’ers Malik Tillman en Ryan Flamingo de duurste zomeraankoop in de Eredivisie zijn tot dusver in de huidige transferperiode. Maar, zo zegt Eenhoorn zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie: “Daar klopt helemaal niks van, echt niks. Het ligt een stuk lager.”

Hans Kraay junior vraagt vervolgens of het gaat om twee miljoen euro minder. “Nee, nog niet eens, maar dat doet er ook niet toe”, antwoordt Eenhoorn. “Ik kan alleen zeggen dat het niet helemaal klopt. Of helemaal niet, zelfs. Totaal niet.” Een transfersom van acht miljoen euro zou een record betekenen voor AZ, maar Eenhoorn denkt zelf niet dat de 22-jarige Ierse spits de duurste aankoop ooit is voor de Alkmaarders. “Ik kan niet alles voor me halen, maar toen Dirk met DSB de scepter zwaaide, denk ik dat ze er wel een paar keer boven hebben gezeten”, aldus Eenhoorn.

Scheringa was tussen 1993 en 2009 voorzitter van AZ. Volgens Transfermarkt waren de duurste aankopen in die periode Mounir El Hamdaoui (7 miljoen euro), Graziano Pellè (6 miljoen), Ari (5 miljoen), Mousa Dembélé (5 miljoen) en Héctor Moreno (4 miljoen), allemaal in het seizoen 2007/08. Rekening houdend met inflatie overstijgen die eerste twee transfers anno 2024 sowieso de acht miljoen euro.

