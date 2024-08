Robert Eenhoorn pareert ‘gekke vraag’ van Kraay junior over Feyenoord

Robert Eenhoorn stopt later dit jaar na tien seizoenen als algemeen directeur van AZ. De voormalig honkballer komt uit Rotterdam en is ook fan van Feyenoord. Hans Kraay junior vraagt hem of het een goed idee is om Dennis te Kloese, die in De Kuip zowel algemeen directeur als technisch directeur is, te ondersteunen. Daar wil de bestuurder niet op ingaan.

Te Kloese begon in januari 2022 als algemeen directeur bij Feyenoord, maar nam een half jaar later ook het takenpakket van technisch directeur op zich. “Hij is heel geleidelijk van algemeen directeur ook technisch directeur geworden”, begint Kraay in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Die man doet het geweldig.” Toch zou de werklast van de bestuurder, die momenteel meer richting technisch directeur gaat, enorm zijn.

“Als Feyenoord zou komen voor jou als algemeen directeur, zou je daarvoor openstaan?”, vraagt Kraay heel direct aan Eenhoorn. De directeur van AZ draait een beetje om de vraag heen en geeft aan dat Feyenoord het juist heel erg goed is gaan doen onder leiding van Te Kloese. “Ik vind het een gekke vraag, want Feyenoord gaat geweldig. Als het daar nou een puinhoop zou zijn, zou ik die vraag eerder begrijpen.”

Vervolgens vraagt de voormalig voetballer of er bij Eenhoorn dus een streep door Feyenoord kan. “Nee, maar het is niet aan de orde op dit moment, Hans”, antwoordt de bestuurder. Die reactie kan Kraay wel bekoren. “Op dit moment, dan hoor ik dat ze gewoon kunnen bellen”, zegt hij lachend.

