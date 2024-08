Voetbalfans verbijsterd: geen VAR in tweede helft Feyenoord - Willem II

In de tweede helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II (1-1) was er geen verbinding tussen scheidsrechter Dennis Higler en videoscheidsrechter Richard Martens. De KNVB meldt in een statement dat het mankement de hele tweede helft aanhield.

"Vanwege een lokaal technisch mankement is er geen verbinding met de VAR mogelijk gebleken tijdens de tweede helft bij de wedstrijd van Feyenoord tegen Willem II", zo schrijft de KNVB.

Veel voetbalfans spreken in reacties van 'amateurisme'. Enkele Feyenoord-fans vinden dat de Rotterdammers een of twee penalty's hadden verdiend. Santiago Giménez werd aan zijn shirt getrokken bij een vrije trap en ging naar de grond; Igor Paixão belandde tussen twee Willem II'ers na een individuele actie in het zestienmetergebied. Beide keren bleef een penalty uit.

Analist Mario Been van ESPN vond het moment met Giménez 'moeilijk te zien' en vond dat Paixão geen penalty verdiende. "Daar gebeurde te weinig." Anderzijds zijn er ook voetbalvolgers die vinden dat Feyenoord is gespaard, omdat Timon Wellenreuther wegkwam met een gele kaart toen hij een (onbedoelde) vuistslag uitdeelde aan Kyan Vaesen, vlak voor de 1-1.

Priske teleurgesteld door uitvallen VAR

Feyenoord-trainer Brian Priske werd op de persconferentie na afloop gevraagd naar het uitvallen van de VAR-communicatie. "Het is jammer, want als je een VAR hebt, verwacht je dat het werkt", zei hij. "Het schijnt dat er wat problemen waren, maar ik ben niet de aangewezen persoon om te zeggen wat er precies misging. Het hoort wel gewoon te werken."

Timon Wellenreuther tast mis en Kyan Vaesen profiteert 😬 — ESPN NL (@ESPNnl) August 10, 2024 Penalty gemist, kan gebeuren. — Bas (@Bas_1908) August 10, 2024 En donkerrood voor wellenreuter — Wendy (@Wendykatwijk) August 10, 2024

