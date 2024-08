Lauritsen bezorgt Sparta punt tegen FC Twente na rake kopbal in de extra tijd

FC Twente staat met vier punten na twee wedstrijden in het nieuwe Eredivisieseizoen. In de eigen Grolsch Veste werd Sparta op zaterdagavond niet verslagen. Makkelijk was het allemaal niet, want plaaggeest Tobias Lauritsen zorgde voor een lastige avond in Enschede. Door zijn treffer in de 91ste minuut gaat Sparta met één puntje terug naar Rotterdam: 1-1.

FC Twente won een week geleden al in de eerste speelronde van het seizoen met 1-2 uit in De Goffert bij NEC Nijmegen, maar de ploeg van Joseph Oosting heeft deze goede start in de eigen Grolsch Veste geen passend vervolg kunnen geven. De eerste écht enorme kans was voor de bezoekers uit Rotterdam. Tobias Lauritsen kwam vrij en schoot de bal keihard op de paal.

Na de enorme kans voor Sparta begon FC Twente steeds meer op de deur te kloppen van de uitploeg. Er gingen veel ballen via Mitchell van Bergen en Sayfallah Ltaief, maar zij konden vaak geen juiste eindpass geven richting de spits Sam Lammers. Het leek er even op dat de spits na een blessure niet verder kon, maar uiteindelijk kwam Lammers toch weer het veld in tijdens de eerste helft. In de slotseconden van de eerste helft had Lammers nog een enorme kans op een kopgoal, maar uiteindelijk zag hij zijn inzet naast gaan.

Nadat de tweede helft weer begonnen was beproefde Carel Eiting zijn geluk vanaf een flinke afstand. Hij poeierde de bal op de lat. Ook Ltaief probeerde het van afstand één minuutje later, maar zijn schot zwaaide af richting de tweede ring. Aan de andere kant van het veld was het Mohamed Nassoh met flinke kansen voor Sparta. Hij schoot de bal op goal, maar Lars Unnerstall kon de bal (met grote moeite) nog tegenhouden. Even later schoot Nassoh de bal op de lat.

Een confronterende statistiek tijdens de tweede helft voor beide ploegen. Twente schoot in het seizoen 2024/25 (twee wedstrijden bezig dus) al drie keer op de paal of lat. Precies hetzelfde aantal voor Sparta: drie keer op de paal of lat. Lauritsen schoot al twee keer tegen de paal in de eerste zestig minuten tegen Twente. Pelle Clement haalde Daan Rots in de 74ste minuut neer, waardoor de thuisclub een penalty kreeg. Sem Steijn ging achter de bal staan en schoot de bal binnen.

In de 91ste minuut was daar Lauritsen weer, die al twee keer op de paal schoot. Driemaal is scheepsrecht, zo luidt het spreekwoord, dus dan weet je het wel: 1-1. De derde inzet was raak, zijn kopbal vloog binnen.