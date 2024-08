Nederlandse pers oordeelt hard over FC Twente: ‘Ze werden in de eerste helft weggespeeld, suf getikt’

FC Twente wist dinsdagavond niet te stunten tegen Red Bull Salzburg. Na een 2-1 nederlaag in Oostenrijk werd er met 3-3 gelijkgespeeld in De Grolsch Veste, waardoor de ploeg van trainer Joseph Oosting veroordeeld is tot de Europa League. De conclusie van de Nederlandse kranten is duidelijk: de Tukkers hebben zich uiteindelijk knap verweerd tegen het Salzburg van de Nederlander Pepijn Lijnders, maar de Champions League is vooralsnog te hoog gegrepen.

De aansluitingstreffer van Michel Vlap in Oostenrijk gaf FC Twente het idee dat er in ‘de hel van Enschede’ nog iets mogelijk was, maar volgens De Telegraaf bleek dat al snel ijdele hoop. “Dat bleek al snel ijdele hoop, want ook in Enschede nam Red Bull Salzburg het heft in handen en FC Twente dreigde in die fase overlopen te worden.”

De Twentsche Courant Tubantia concludeert dat FC Twente wel applaus oogst, maar geen Champions League. De regionale krant beseft dat Red Bull Salzburg ondanks de goede comeback een maat te groot was voor de Tukkers. “FC Twente leek dinsdagavond door Red Bull Salzburg op een hardhandige wijze weggestuurd te worden bij de poorten van de Champions League, maar dankzij een prachtige comeback kreeg het duel zowaar nog een bloedstollend slot.”

Volgens de krant was het ‘bijna een mirakel’ dat de avond nog zo eindigde, gezien de openingsfase van de wedstrijd. “FC Twente, de nummer drie van Nederland van vorig seizoen, werd een half uur lang te kijk gezet, zoals het de club in De Grolsch Veste zelden is overkomen. Wie het nog wist die weet het nu: dit is dus het niveau van de Champions League en dat FC Twente daar niet aan toe is, is geen schande.”

“FC Twente werd in de eerste helft weggespeeld, suf getikt”, zag de krant. “De thuisploeg werd gedwongen om te handelen onder grote druk, en daar zijn de meeste spelers van FC Twente (nog) niet klaar voor. Het ging allemaal te snel, de tegenstanders waren stuk voor stuk te vaardig, te sterk.”

Defensief een jas uitgedaan

Trouw viel op dat FC Twente defensief wel een jasje heeft uitgedaan met het vertrek van verdedigers Robin Pröpper (Rangers FC) en Gijs Smal (Feyenoord). “Dat kan niet ongestraft als je als club een gooi wilt doen naar het hoofdtoernooi van de Champions League, waar Feyenoord en PSV vanaf september aan mee zullen doen”, luidt de harde conclusie. “Het was geen toeval dat FC Twente juist in defensief opzicht een labiele indruk maakte. Alleen Mees Hilgers toonde zijn kwaliteiten.”

De Volkskrant ziet ondanks de uitschakeling ook wat positiefs. “Maar niet getreurd. FC Twente trekt dit seizoen het mooie, moderne, continentale jasje aan van de Europa League. Dat is een passende outfit voor de club die aanschurkt tegen de Nederlandse top, maar in Europa een bescheiden leven leidt.”

