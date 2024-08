Champions League-droom voorbij: FC Twente heeft niet voldoende aan vechtlust tegen Salzburg

FC Twente heeft dinsdagavond gelijk gespeeld tegen Red Bull Salzburg. In een wedstrijd waarin de Eredivisionist pas vlak voor tijd op stoom raakte kwam het net te kort om te winnen: 3-3. Mees Hilgers, Alec Van Hoorenbeeck en Sem Steijn scoorden voor de thuisclub maar dat was niet genoeg voor een overwinning. Door het gelijkspel is FC Twente uitgeschakeld voor deelname aan de Champions League en zal het ingedeeld worden in de groepsfase van de Europa League.

FC Twente had door het late doelpunt van invaller Michel Vlap vorige week in de heenwedstrijd (1-2 voor RB Salzburg) nog alle kans om de play-offs voor de Champions League te bereiken. In het bloedhete Enschede koos trainer Joseph Oosting voor vier nieuwe gezichten aan de aftrap ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC van afgelopen zaterdag. Ricky van Wolfswinkel, Mees Hilgers, Anass Salah-Eddine en Carel Eiting namen de plek in van Sem Steijn, Youri Regeer, Sayfallah Ltaief en Max Bruns. De opdracht vooraf was duidelijk: er moest gewonnen worden, liefst met meer dan één doelpunt verschil.

Die opdracht werd al snel een stuk lastiger toen Salburg na zestien minuten scoorde. Oscar Gloukh zetten met een listige steekbal Maurits Kjærgaard alleen voor keeper Lars Unnerstall. Kjærgaard, die in de heenwedstrijd ook al twee keer had gescoord, lobte de bal over de uitgekomen keeper heen en zette de ploeg van Pepijn Lijnders op voorsprong: 0-1. In de 25e minuut leek het tweeluik zelfs al beslist toen Nene Dorgeles de bal hard achter Unnerstall schoot: 0-2. Met die stand halverwege zou FC Twente de handen mogen dicht knijpen, aangezien Salzburg nog de nodige mogelijkheden kreeg om de voorsprong te vergroten. Maar vlak voor rust, in de 43e minuut, maakte FC Twente het uit het niets ineens weer enigszins spannend. Carel Eiting mocht een corner nemen en in de doelmond was het Mees Hilgers die het hoogst sprong en de bal feilloos in de verre hoek kopte: 1-2.

Meteen na rust leek de wedstrijd dan toch beslist, toen Salburg vrijwel direct na de aftrap scoorde. Mathias Kjølø speelde de bal totaal onnodig in de voeten van Kjærgaard, die Mads Bidstrup weg stuurde aan de zijkant. Bidstrup speelde de bal breed naar Moussa Yeo die de bal van dichtbij makkelijk achter Unnerstall kon schuiven: 1-3. In de 64e minuut deed FC Twente wat terug, toen Mats Rots een corner mocht nemen en centrale verdediger Van Hoorenbeeck de bal in kopte: 2-3.

In de 75e minuut kreeg Salzburg via Kjærgaard de kans om weer afstand te nemen toen het een penalty kreeg na ongelukkig hands van Michel Vlap. Unnerstall koos echter de goede hoek en hield FC Twente daarmee in leven. In de 87e minuut werd het echt spannend toen FC Twente gelijk maakte. Ricky van Wolfswinkel controleerde de bal in het strafschopgebied en tikte de bal subtiel naar Sem Steijn, die kalm van dichtbij raak schoot: 3-3. Steijn kreeg daarna nog een kans om de winnende treffer te maken, maar zijn poging ging net naast het doel. Dat was het laatste gevaar van FC Twente, waardoor het net tekort kwam om te winnen van de Oostenrijkers.

Door het gelijke spel is het Champions League toernooi afgelopen voor FC Twente. Het zal dit seizoen uit komen in de groepsfase van de Europa League. Red Bull Salzburg mag wel de play-offs voor deelname aan de Champions League spelen. Het gaat daarin proberen af te rekenen met de winnaar van Rangers FC tegen Dynamo Kyiv. Die wedstrijd wordt dinsdag om 20.45 uur gespeeld.

