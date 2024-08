Voetbalfans verbazen zich over zeer pover FC Twente: 'Remise aanvragen en naar huis'

Het lijkt een heel moeilijke opgave te gaan worden voor FC Twente om door te stoten naar de play-offs van de Champions League. Na 25 minuten staat de ploeg in de eigen Grolsch Veste al met 0-2 achter tegen Red Bull Salzburg, na een 2-1 verliespartij in Oostenrijk vorige week.

Na 17 minuten was het Maurits Kjaergaard die de score mocht openen voor Salzburg. In het duel van vorige week had hij al twee doelpunten op zijn naam geschreven en ook in Nederland was de Deen belangrijk. Acht minuten later schoot rechtsbuiten Nene Dorgeles de 0-2 kiezelhard binnen, waardoor Joseph Oosting al snel aan een heel ander plan moet werken, wil hij met FC Twente de volgende ronde bereiken. De club uit Enschede moet nu zeker drie keer scoren.

Op X reageerden veel voetbalsupporters verbaasd op de povere wedstrijd die FC Twente tot nog toe op de mat legt. Verdedigend ziet het er wankel uit bij de thuisploeg, terwijl er aanvallend niet echt iets wordt gecreëerd. Of is Salzburg simpelweg een maatje te groot? Volg de wedstrijd hier via ons live-blog.

Huh grappig, had Vlap toch gelijk. Enschede is inderdaad de hel voor fc Twente #twesal — Eric Majoor (@EricMajoor) August 13, 2024

Daaaaaag Fc Twente! Wat een trieste bedoeling! — Dirk Vos (@54dvos) August 13, 2024

Geen wonder, opstelling door Oosting weer door elkaar gehusseld. Geen fatsoenlijke aanval in 25 minuten afgeleverd — Piet van Ek (@ek_piet) August 13, 2024

Speelt #FCTwente voor plaatsing van de Zomeravondcompetitie? #twerbs — Wim van den Nobelen (@Wim_strictly) August 13, 2024

Veel te licht bevonden. Conference League niveau. Ons clubvoetbal stelt internationaal geen reet voor. #FCTwente — Musky (@RoelMuskee) August 13, 2024

Misschien is het een idee om remise aan te vragen en lekker naar huis te gaan voordat de pleuris helemaal los breekt? #codeoranje #twesal #FCTwente — Peter Swaters (@petersw1977) August 13, 2024

