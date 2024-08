Vlap ergert zich groen en geel: 'Hij gaat janken, kan ik niet tegen'

liet zich tijdens de wedstrijd FC Twente - Red Bull Salzburg (3-3) meermaals zien, op positieve en negatieve wijze. De middenvelder ergerde zich in de eerste helft onder andere aan een tegenstander, die volgens hem een overtreding simuleerde. Vervolgens maakte Vlap met zijn hand een jankgebaar naar de Salzburg-speler.

Voor FC Twente was het een teleurstellende avond, omdat de play-offs voor Champions League-voetbal niet bereikt werden. De club uit Enschede had een week eerder met 2-1 verloren in Oostenrijk, waardoor een 3-3 gelijkspel niet volstond. Vooral de eerste helft van het returnduel was daar de oorzaak van, toen FC Twente na 25 minuten al tegen een 0-2 achterstand aankeek. Vlap kan het spel van zijn ploeg in de eerste helft na afloop bij Ziggo Sport in één woord omschrijven: "Schijtbakkenvoetbal. Daar kan ik niet zo goed tegen, ik baal enorm."

Tijdens de tweede helft speelde FC Twente een stuk beter en knokte het zich bijna naar de volgende ronde. "We gingen vooruit, durfden in te spelen en wilden de bal hebben. Dan heeft het publiek ook wat. Op het einde hebben we ze gewoon op de knieën." In de tweede helft incasseerde FC Twente ook een penalty, doordat Vlap de bal met zijn handen probeerde tegen te houden. De strafschop werd wel gekeerd door Lars Unnerstall. Als Vlap de beelden terugziet, moet hij lachen. "Ik schrik een beetje van zijn (de tegenstander voor Vlap, red.) reactie, dat hij hem niet aanraakt. Ik weet niet wat ik met mijn handen doe. Ik ben Lars erg dankbaar. Stom. Ik mag nooit mijn handen voor mijn gezicht houden, bijna kinderlijk."

In de eerste helft had Vlap een akkefietje met Amar Dedic, de rechtsback van Salzburg. Die ging volgens Vlap wel heel makkelijk liggen. "Hij loopt gewoon tegen me op. Dan gaat hij lopen janken, daar kan ik niet goed tegen. Lopen klagen dat ik zijn gezicht kapot had gemaakt. Sorry, houd ik niet zo van. Dat is emotie." Met een jankgebaar treiterde Vlap zijn directe tegenstander nog eventjes.

