Dit is de vriendin van Nick Olij en zo heten zijn kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin en hoe heten zijn kinderen?

Rachelle Orsel: de vriendin van Nick Olij

Olij is al sinds zijn zeventiende samen met zijn vriendin Rachelle Orsel, toen hij nog in de jeugdopleiding van AZ speelde. In interviews noemt Olij Rachelle ‘zijn vrouw’, maar het is niet bekend of het tweetal al in het huwelijksbootje is gestapt.

Rachelle verschijnt niet veel in de publiciteit, maar heeft wel een afgeschermd Instagram-account. Daarnaast verschijnt Rachelle mondjesmaat op het afgeschermde account van haar man.

De kinderen van Nick Olij

Olij en zijn vriendin hebben twee zoons: Noah Quinten Olij (geboren in 2020) en Joshua James Olij (geboren in 2022). Af en toe deelt de trotse vader foto's van zijn kinderen op zijn Instagram.