Ajax moet lastig besluit nemen: ‘Hij staat in de startblokken, vraag is of de club het aandurft’

Het valt een kleine twee weken voor het einde van de transferwindow nog altijd niet uit te sluiten dat binnenkort het Ajax-shirt aantrekt. De spits van het Nederlands elftal wordt inmiddels al maanden in verband gebracht met een overgang naar Ajax en zou volgens Voetbal International nog steeds in de startblokken staan om de Johan Cruijff ArenA binnen te treden, maar de grote vraag is of de club het aandurft om hem aan te trekken.

Het Europees Kampioenschap in Duitsland moest nog beginnen of het eerste spraakmakende gerucht vanuit Amsterdam was al een feit. Ajax had geïnformeerd naar Weghorst, die zich met het Nederlands elftal op dat moment aan het voorbereiden was op de start van het eindtoernooi. De Amsterdammers staan open voor een vertrek van Chuba Akpom en zien in Weghorst de ideale concurrent voor Brian Brobbey. Maar ruim twee maanden na dat bericht is Weghorst nog altijd geen Ajax-speler en is het zelfs de vraag of het er überhaupt nog van gaat komen.

De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland moet eerst spelers verkopen alvorens het de selectie kan versterken. Bij een vertrek van Akpom zou Ajax meteen willen toeslaan en de komst van Weghorst willen beklinken, maar het is helemaal geen uitgemaakte zaak dat de Engelsman de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt. “De concrete interesse in spelers als Chuba Akpom en Steven Bergwijn valt tegen”, zo schrijft VI woensdagmorgen. “Omdat interesse in Akpom vooralsnog uitblijft, is het de vraag of Ajax het aandurft om Weghorst aan te trekken, los van een eventueel vertrek van de Engelse spits.”

Weghorst werd het voorbije jaar nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar FC Twente, maar inmiddels denkt hij alleen nog aan Ajax. “Weghorst staat in de startblokken om naar Ajax te komen, maar wacht op groen licht. Hem is het scenario geschetst dat hij kan komen zodra Akpom vertrokken is”, zo klinkt het. Ajax wil Weghorst graag hebben. “Dat bleek wel tijdens het EK, waarin de club naar Duitsland is gereden om hem te overtuigen. Weghorst wil na buitenlandse avonturen dichterbij huis komen voetballen en heeft aangegeven op Ajax te willen wachten, maar hij zit dus in de wachtkamer.”

Ajax ziet in Weghorst zeker niet alleen een voetballende versterking. “Ajax wil een nieuwe topsportcultuur introduceren en denkt dat Weghorst de selectie van Farioli op het gebied van mentaliteit en instelling een flinke boost kan geven. Het is het afgelopen seizoen vaak voorgekomen dat Ajax na een tegenslag in elkaar stortte en spelers niet meer wisten wat ze moesten doen. Farioli vindt dat het zijn selectie aan karakter en mentaliteit ontbeert en hecht daarom waarde aan spelers aan Weghorst, Pasveer, Steven Berghuis, Branco van den Boomen, maar ook de inmiddels aan VfL Bochum verhuurde Jakov Medic, die ondanks zijn beperkte inbreng nooit verzaakte”, zo schrijft het weekblad.

Weghorst is vooralsnog ‘gewoon’ speler van Burnley, waar hij nog een eenjarig contract heeft. Hij kwam dit seizoen in beide competitieduels tegen Luton Town en Cardiff City in actie, wel beide keren als invaller.

