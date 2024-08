Kieft zet vraagtekens bij gewenste Ajax-transfer: ‘Staat Weghorst garant voor die kwaliteit?'

Wim Kieft denkt dat Ajax er niet goed aan doet om te halen. De analist en oud-international geeft aan dat Brian Brobbey de eerste spits is en dat de komst van de boomlange Weghorst voor problemen kan zorgen. Kieft opteert voor Chuba Akpom als tweede spits bij de Amsterdammers.

“Bij Ajax ziet het er verdedigend beter uit dan vorig seizoen. Hoewel het spel iets redelijker oogt, verbloemt het het schrijnende gebrek aan kwaliteit”, aldus Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Je kan je afvragen of transfertarget Wout Weghorst garant staat voor die kwaliteit.”

Ajax is al de hele zomer bezig om Weghorst in te lijven, maar de club zal eerst moeten verkopen alvorens het tot actie over kan gaan. Kieft begrijpt alleen niet waarom de Amsterdammers zich willen versterken met Weghorst. “De achterliggende gedachte om Weghorst te halen als je Brian Brobbey en Chuba Akpom hebt, is niet duidelijk. Akpom deed het tot dusver aardig als stand-in van Brobbey. Hij is agressief in het strafschopgebied en het lukt hem vaak om voor zijn man te komen. Alleen heeft hij wat pech in de afwerking”, weet de oud-spits.

“Mits fit is Brobbey de eerste spits van Ajax”, beseft Kieft. “Hij is de toekomst van de club, ook financieel. Alleen neemt iemand als Weghorst geen genoegen met een plaats op het tweede plan. Omdat je niet snel ziet dat Brobbey en Weghorst samen kunnen spelen, kan je problemen voorzien met die twee samen in de selectie strijdend voor één plaats in de punt van de aanval.”

De analist is dan ook van mening dat Ajax met Akpom ‘de ideale tweede spits’ al in huis heeft. “Akpom is ook niet iemand die de hele boel op stelten zal zetten als trainer Francesco Farioli hem op de bank houdt”, vervolgt Kieft, die ook nog wat kwijt wil over de Ajax-trainer. “Deze Italiaan is trouwens wel heel druk bezig langs de kant van het veld. Schijnt bij zijn manier van coaching te horen. Ook hij zegt evenals Ten Hag bezig te zijn met een ’proces’. Tegenwoordig het heilige woord waarachter veel trainers zich verschuilen”, besluit Kieft kritisch.

