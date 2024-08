Gedroomde Ajax-aanwinst nu niet aan de orde: 'Hij verdient 6 miljoen meer dan het salarisplafond'

Ajax maakt momenteel geen werk van de terugkeer van , zo weet Voetbal International-journalist Tim van Duijn. De Amsterdammers worden al geruime tijd in verband gebracht met de 32-jarige Deen, die mag vertrekken bij het Manchester United van trainer Erik ten Hag. Zijn salaris vormt echter een belangrijk struikelblok.

Eriksen is begonnen aan zijn derde en laatste contractjaar in Manchester, maar is volledig op een zijspoor beland. Ten Hag gunde de middenvelder in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen nog geen enkele minuut speeltijd, om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt zou de club Eriksen dan ook graag nog zien te slijten voor het sluiten van de markt.

Daartoe werd Eriksen in een eerder stadium zelfs actief door Manchester United aangeboden bij de beleidsbepalers in Amsterdam, zo onthulde The Athletic vorige week. De Engelse grootmacht zou echter een transfersom van omgerekend 5,8 miljoen euro voor de Deen verlangen. Het doorgaans betrouwbare medium wist daarbij te melden dat Ajax pas toe zou kunnen slaan als er eerst één of meerdere uitgaande transfers zouden worden gerealiseerd.

Van Duijn schrijft maandagavond op X dat er 'op dit moment geen aanbiedingen voor Eriksen' zouden zijn gedaan. "En hij verdient zes miljoen euro meer dan het salarisplafond van Ajax", voegt de VI-journalist daar aan toe. Dinsdagochtend schrijft clubwatcher Mike Verweij in De Telegraaf dat technisch directeur Alex Kroes van Ajax nog altijd dringend behoefte heeft aan transferinkomsten om zelf de markt op te kunnen. Zelfs een tot voor kort onbespreekbaar vertrek van eerste spits Brian Brobbey wordt volgens Verweij niet langer uitgesloten in Amsterdam.

Op dit moment geen aanbiedingen voor Eriksen. En hij verdient 6 miljoen meer dan het salarisplafond van Ajax — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) August 26, 2024

