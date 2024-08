Van der Vaart klaar met Ajax-discussie: 'Jongens, alsjeblieft, wereld van verschil'

Rafael van der Vaart snapt niet dat er discussie is over wie er dit seizoen eerste spits van Ajax moet worden. Volgens de oud-voetballer is een stuk beter dan , die onlangs tegen Jagiellonia (1-4 winst) een hattrick maakte.

Tijdens Rondo worden de spitsen van Ajax besproken. Wanneer Van der Vaart wat twijfel hoort over Brobbey, gaat hij daar duidelijk tegenin. "Jongens, alsjeblieft. Brobbey, Akpom, dat is echt een wereld van verschil." Voor Ruud Gullit is het niet gelijk duidelijk. "Wie moet er spelen dan?" Van der Vaart reageert gedecideerd: "Brobbey natuurlijk. Nu maakt hij (Akpom, red.) er een paar... Ik heb wedstrijden van hem gezien, dat je denkt, die bal is vierkant. Hij is bezig, je kunt hem inbrengen, prima speler. Maar maak hem nou niet beter dan dat hij is."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van der Vaart zie je dat spelers die vorig seizoen als miskoop werden bestempeld, dit seizoen zich onder Francesco Farioli weer in de basis kunnen spelen. "Deze trainer is totaal blanco gekomen. Voor spelers die gehaald zijn vorig seizoen, die hebben allemaal weer een nieuwe kans en krijgen die ook. Maar als ik puur kijk naar kwaliteit, vind ik Brobbey gewoon veel beter."

LEES OOK: Alle ogen op technisch directeur Ajax: 'Nu moet het gebeuren, Alex Kroes'

Gullit denkt dat het goed is dat Brobbey een sterke tweede spits achter zich heeft. "Maar het is ook goed dat hij een concurrent heeft. Goed als je iemand achter je hebt die er ook staat. Toen er opeens vijf buitenlandse spelers aan een selectie mochten worden toegevoegd, had ik opeens andere spitsen achter mij, zoals Papin. Dan denk je: ik moet aan de bak, ik moet toch blijven presteren, want anders... Dat helpt je wel."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Juventus-fans zeggen vrijwel allemaal hetzelfde na vertrek Rugani naar Ajax

De fans van Juventus laten aan de fans van Ajax weten wat ze kunnen verwachten van Daniele Rugani.