Tottenham-aanvaller blijft in Engeland, Ajax probeerde deal te kapen

is op weg naar Leeds United, weet Fabrizio Romano te melden. De Israëlische linksbuiten komt over van Tottenham Hotspur en wordt door The Whites voor één seizoen gehuurd. Het had alleen niet veel gescheeld of Solomon had in het Ajax-shirt gespeeld, de Amsterdammers probeerden de deal namelijk te kapen.

Volgens geluiden uit de Engelse media had Ajax in de afgelopen dagen interesse getoond in de aanvaller die bij Tottenham Hotspur niet meer in de plannen voorkomt. Een poging om de deal te kapen is echter op niets uitgelopen. Volgens Romano ondergaat de 25-jarige Solomon dinsdag zijn medische keuring bij Leeds United, waarna hij voor één seizoen gehuurd wordt door de club uit het Championship.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gedroomde Ajax-aanwinst nu niet aan de orde: 'Hij verdient 6 miljoen meer dan het salarisplafond'

Bij Leeds United wordt Solomon de opvolger van Crysencio Summerville. De Nederlandse aanvaller verkaste eerder deze transferwindow voor zo’n dertig miljoen euro naar West Ham United. De Israëliër werd vorige zomer door Tottenham transfervrij overgenomen van Shakhtar Donetsk. Zijn verblijf bij The Lilywhites was vooralsnog geen succes. Afgelopen seizoen speelde hij slechts zes wedstrijden, waarin hij twee assists gaf.

LEES OOK: Ajax weet wanneer het voldoende geld heeft om Wout Weghorst binnen te halen

Ajax had de hoop om met de komst van Solomon voor te sorteren op een vertrek van Steven Bergwijn. De Amsterdammers moeten flink bezuinigen op de salariskosten en de 26-jarige aanvaller drukt daarin zwaar op de kosten. Bergwijn staat in de belangstelling van onder meer Leicester City en switchte recentelijk nog van zaakwaarnemer. Bovendien werden de transfergeruchten afgelopen weekend gevoed doordat de aanvaller opdook bij een Premier League-wedstrijd.

⚪️✍🏻 Manor Solomon signs in as Leeds United player today after medical, it will be a loan from Spurs as reported on Sunday.



There was a Dutch club trying to hijack the deal... but he's going to #LUFC. pic.twitter.com/kukUV03hsa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoog bezoek van Ajax bij wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord waren twee vertegenwoordigers van Ajax aanwezig.