Ajax weet wanneer het voldoende geld heeft om Wout Weghorst binnen te halen

staat nog steeds in de belangstelling van Ajax, maar schot in de zaak zit er nog niet. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Amsterdammers momenteel over weinig financiële middelen beschikken. Het is afhankelijk van het verkopen van overbodige spelers, zoals , en , maar ook van het behalen van de Europa League.

Dat behalen van de Europa League lijkt na de overtuigende zege op het zwakke Poolse Jagiellonia (1-4) zo goed als zeker, maar heeft ook direct grote gevolgen voor de Amsterdammers. Het biedt technisch directeur Alex Kroes namelijk meer financiële mogelijkheden. Tim van Duijn, journalist van Voetbal International en goed ingevoerd rondom Ajax, weet dat de Amsterdammers bij het behalen van de Europa League in ieder geval voldoende geld hebben om Weghorst te kunnen halen. Of dit om huur of koop gaat, is niet duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alle ogen op technisch directeur Ajax: 'Nu moet het gebeuren, Alex Kroes'

De vraag is echter alleen of de Amsterdammers dit doen. De komst van Weghorst zou de rol van Akpom - mede door de aanwezigheid van Brian Brobbey - naar verwachting nog kleiner maken, waardoor het realistischer lijkt dat Ajax de Engelse spits eerst verkoopt voordat het de boomlange Weghorst aanschaft. Dat is de gehele transferperiode het doel geweest, maar vooralsnog niet gelukt. Van Duijn weet niet of Kroes het aandurft om Weghorst te halen terwijl Akpom nog bij Ajax blijft, maar de journalist weet wel dat er bij plaatsing voor de Europa League geld vrijkomt om de aanvaller van Burnley naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Maandag werd Weghorst door journalist Arno Vermeulen ook in verband gebracht met een stap naar Feyenoord. Van interesse is geen sprake, maar de verslaggever van de NOS zou het geen gekke gedachte vinden als Weghorst aan de slag gaat in De Kuip, wat door het afketsen van de transfer van Santiago Giménez naar Nottingham Forest overigens geen realistisch scenario meer lijkt te zijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been laat zijn licht schijnen over een potentiële uitgaande transfer bij Feyenoord. .