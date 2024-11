Liverpool van Slot legt Leverkusen in ijzersterke tweede helft over de knie

Liverpool heeft zijn vierde Champions League wedstrijd gewonnen van Bayer Leverkusen en behoudt daarmee zijn perfecte status in het toernooi. Na een gelijk opgaande eerste helft werd de ploeg van Xabi Alonso in de tweede helft bij vlagen overlopen. Door een hattrick van Luis Diaz en één treffer van Cody Gakpo eindigde het duel in een overtuigende 4-0 overwinning.

Liverpool-legende Xabi Alonso kwam met zijn Bayer Leverkusen op bezoek op Anfield. De ploeg van Alonso, die zelf in de belangstelling stond om het stokje van Jurgen Klopp over te nemen, had uit de eerste drie Champions League wedstrijden zeven punten verzameld. Arne Slot won met zijn Liverpool tot nu toe al zijn wedstrijden in het miljardenbal.

Het tempo in de eerste helft lag zoals verwacht behoorlijk hoog, maar het aantal kansen bleef beperkt. Verder dan een aantal schoten in de handen bij de keeper kwamen beide ploegen nauwelijks. Heel even leek Leverkusen op voorsprong te komen via Jeremie Frimpong, maar hij nam de bal met zijn hand mee en dus zette scheidsrechter Danny Makkelie een streep door het doelpunt. Eerder had Makkelie ook al geen penalty gegeven aan Frimpong nadat hij van de bal werd gezet door Virgil van Dijk.

De grootste kans voor Liverpool kwam op slag van rust nadat Curtis Jones met een knappe actie Cody Gakpo bediende. De Nederlander werd gedwongen zijn linkerbeen te gebruiken, wat resulteerde in een wat ongecontroleerde poging recht op Leverkusen-goalie Lukas Hradecky af.

Zoals wel vaker dit seizoen weet Arne Slot in de rust de juiste snaar te raken, want in de tweede helft kwam Liverpool beter voor de dag. Mohammed Salah verprutste een grote kans met rechts na schitterend voorbereidend werk van Ryan Gravenberch. Even later was het alsnog raak voor Liverpool. Jones had een steekbal op maat in huis richting Luis Diaz die op lepe wijze de bal over Hradecky in het doel wipte voor de 1-0 na ruim een uur spelen.

Enkele minuten later werd de score alweer verdubbeld. Salah gaf een puntgave voorzet richting de tweede paal waar Gakpo al vliegend de bal binnenkopte. Aanvankelijk werd er gevlagd voor buitenspel van Gakpo, maar na ingrijpen van de VAR kon de Nederlander alsnog juichen. Liverpool had Bayer 04 zo goed als de hele tweede helft in een houdgreep en kwam via Diaz ook nog op 3-0.

Na opnieuw een voorzet van Salah zette Diaz zijn tegenstander eenvoudig van zich af om vervolgens van dichtbij zijn tweede van de avond tegen de touwen te schieten. Als klap op de vuurpijl maakte Diaz zijn hattrick compleet door een afgeslagen schot van Darwin Nunez binnen te tikken.