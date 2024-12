Kijkers walgen van Pierre van Hooijdonk: analist toont 0,0 berouw

Pierre van Hooijdonk neemt helemaal niets terug van wat hij vorige week na afloop van FC Utrecht - PSV zei over Guus Til en de wijze waarop de Eindhovense club is omgegaan met de situatie rondom de middenvelder. Op X wordt de houding van Van Hooijdonk ondertussen massaal gehekeld door kijkers van Studio Voetbal.

Til vertelde vorige week zondag bij ESPN openlijk dat hij de laatste tijd niet lekker in zijn vel zit en er ‘verloren’ bij loopt op het veld. Van Hooijdonk sprak diezelfde avond in Studio Voetbal van een ‘voetbalburn-out’. Ook suggereerde hij dat Til voorlopig niet opgesteld zou moeten worden door trainer Peter Bosz. “Eigenlijk is dat gewoon hartstikke gevaarlijk. Ze sturen je niet voor niks naar huis”, zei de analist onder meer.

LEES OOK: Bosz niet blij met Van Hooijdonk: 'Hij betrok zelfs PSV erbij, dat vond ik niet goed'

Bosz reageerde daar vervolgens enkele dagen later op, door te zeggen dat hij het niet gepast vindt dat Van Hooijdonk speculeerde over de situatie van Til. Van Hooijdonk neemt een week later echter niets terug van zijn woorden. “Nee, ik snap hun reactie niet. Ik vind dat PSV heel erg spastisch heeft gereageerd. Typisch zo’n gevalletje: persafdeling.”

“Guus Til vertelt na afloop in een kort interview tegen iedereen iets onverwachts”, vervolgt Van Hooijdonk. “Vervolgens gaat Guus Til naar binnen en heeft iedereen het erover. Als er nou echt niets aan de hand is, dan zeg je toch: Guus, luister. Ga jij eens meteen na afloop achter de tafel zitten bij de persconferentie, want hier gaan mensen mee aan de haal.”

Volgens Van Hooijdonk had Til meteen na afloop van de wedstrijd tekst en uitleg moeten geven. “Dan had je dit voorkomen. Ik zit hier toch niet aan tafel om mijn mond te houden”

Presentator Sjoerd van Ramshorst legt Van Hooijdonk uit dat hem wordt verweten dat hij ‘heel oordelend is over PSV, terwijl hij de hele situatie niet kent’. “Daar hebben ze toch wel een punt?”, stelt Van Ramshort.

Van Hooijdonk is zich echter van geen schuld bewust: “Dan hadden ze toch gelijk duidelijker moeten zijn over de hele situatie? Als je het zo laat zweven, dan wordt er gespeculeerd. Dat vind ik vrij normaal, hoor. Ik vind niet dat ik te veel over PSV heb geoordeeld. Zijn de teentjes zo lang?”

