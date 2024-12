Bosz niet blij met Van Hooijdonk: 'Hij betrok zelfs PSV erbij, dat vond ik niet goed'

Peter Bosz is niet blij met de manier waarop Pierre van Hooijdonk heeft gereageerd op de openbaring van zondagmiddag na afloop van de ontmoeting tussen FC Utrecht en PSV. De middenvelder vertelde openlijk dat hij de laatste tijd niet lekker in zijn vel zit en er ‘verloren’ bij loopt op het veld. Van Hooijdonk sprak later in Studio Voetbal zijn verbazing uit over het feit dat PSV Til desondanks blijft opstellen, maar Bosz vindt het niet gepast om te gaan speculeren over wat er gaande is.

PSV boekte afgelopen zondag een overtuigende overwinning op FC Utrecht (2-5) en met twee doelpunten had Til daar een belangrijk aandeel in. Zijn tweede treffer, waarmee hij de eindstand bepaalde, was bovendien zeer fraai. De middenvelder verscheen na afloop voor de camera van ESPN. De analisten waren lyrisch over het spel van PSV en het doelpunt van Til, maar de speler zelf stond er heel anders in. “De laatste tijd… Ik heb geen vuur meer of zo, man. Misschien moet ik dit niet zeggen hier, maar ik kan niet eens blij zijn na een goal. Ik sta zo neutraal op het. Ik weet het niet, ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij op het moment”, zo gaf Til aan.

Artikel gaat verder onder video

De teksten van Til hielden de gemoederen vervolgens flink bezig en kwamen vanzelfsprekend ook in Studio Voetbal aan bod. Van Hooijdonk had er een duidelijke mening over. “Een voetbalburn-out, lijkt het wel”, zo klonk het namens de oud-voetballer, die het opvallend vond dat Til desondanks ‘gewoon’ wordt opgesteld door PSV. “Eigenlijk is dat gewoon hartstikke gevaarlijk. Ze sturen je niet voor niks naar huis”, zo doelde Van Hooijdonk op het feit dat iemand met een burn-out in de maatschappij over het algemeen naar huis wordt gestuurd om te herstellen. “Als ik PSV was, zou ik tegen hem zeggen: Joh, Guus, ga lekker twee weken op vakantie.”

LEES OOK: Guus Til: 'Toen maakte ik er drie en zat ik thuis: is dit het nou?'

Bosz reageert op uitspraken Van Hooijdonk

Johan Derksen haalde een dag later al uit naar Van Hooijdonk vanwege diens uitspraken over Til en Bosz is er ook niet blij mee, zo geeft de hoofdtrainer van PSV donderdagmiddag aan op een persconferentie in de aanloop naar het thuisduel met FC Twente van vrijdagavond. “Heel gevaarlijk, zoals bijvoorbeeld Van Hooijdonk dat deed. Hij ging allerlei conclusies trekken en betrok zelfs PSV erbij. Dat vond ik niet goed”, zo wordt Bosz geciteerd door Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf. Daags na het interview van Til bij ESPN publiceerde het clubkanaal van PSV een video waarin het in gesprek ging met de middenvelder, die vertelde dat er ‘niks’ aan de hand is. “Ik denk dat heel veel sporters hiermee kampen. Het gevoel dat ik op dat moment had, wat ik al een tijdje had, besprak ik daar. Dat is de persoon die ik ben.”

Til liet zich ook nog uit over de speculaties die volgden op zijn interview. “Ik ben heel makkelijk in het bespreken van mijn emoties, maar misschien was het op dat moment niet handig. Veel mensen zijn gaan speculeren en ik had allerlei dingen gehoord die natuurlijk complete onzin waren. Dat ik bijvoorbeeld een burn-out zou hebben… Dat is helemaal niet het geval”, aldus de voetballer van PSV.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Peter Bosz sprak de afgelopen dagen veel met de veelbesproken Guus Til, maar:



"Guus is ook niet zielig" — ESPN NL (@ESPNnl) December 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Betrouwbare bronnen bij PSV onthullen: hier kampt Guus Til mee

Het Eindhovens Dagblad is wat meer te weten gekomen over de mentale problemen van PSV-speler Guus Til.