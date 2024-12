Weghorst geniet van persoon die massaal wordt gehaat: ‘Ik vind hem echt geweldig’

is maandagavond als analist aanwezig bij Viaplay voor het WK Darts. De favoriete darter van de Ajax-spits zal niemand verrassen: Gerwyn Price.

Weghorst vertelt in de studio van Viaplay dat Price zijn favoriete darter is. Price staat bekend om zijn vaak uitbundige en provocatieve manier van juichen. De Welshman deinst er ook niet voor terug om de strijd aan te gaan met het publiek. “Ik houd echt van het authentieke. Ik vind Price echt geweldig. Het is misschien niet verrassend dat ik dat zeg...”, aldus Weghorst.

“Dat is misschien wel de Wout Weghorst van het darts”, merkt presentator Koert Westerman gekscherend op. Weghorst: “Dat is misschien wel een inkoppertje. Met die passie en beleving… Ik houd wel echt van die authentieke spelers met het juichen. Ik houd ervan.”

Een lastige challenge en dilemma voor onze gast van vanavond! 🤩



ᴡᴋ ᴅᴀʀᴛs 🎯↯

🎥 Live op Viaplay

🔗 https://t.co/j076BFHnfF#ViaplayDarts #WKDarts #Weghorst pic.twitter.com/uJYeyiTr6B — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 30, 2024

