Benfica-spelers buiten zwakte van Weghorst optimaal uit: ‘Hij wordt er gek van!’

heeft het dinsdagavond ontzettend moeilijk in het Champions League-duel van Ajax met Benfica. Commentator Vincent Schildkamp constateert dat de spelers van Benfica Weghorst van tevoren uitvoerig hebben bestudeerd.

Volg Ajax - Benfica hier in ons liveverslag!

Weghorst staat dinsdag in de spitspositie tegenover Antonio Silva en Nicolás Otamendi. De Oranje-international heeft het erg lastig tegen de twee centrumverdedigers van Benfica en laat zichzelf ook zeker niet onbetuigd in de duels.

Artikel gaat verder onder video

Weghorst staat na 77 minuten voetballen al op vier overtredingen. Slechts één speler op het veld werd tot dan vaker teruggefloten door scheidsrechter Sven Jablonski: Benfica-middenvelder Leandro Barreiro (vijf overtredingen).

In de 69ste minuut van de wedstrijd ontstak Weghorst in woede, nadat Jablonski een duwfout van de Ajax-spits waarnam jegens Otamendi. De heftige reactie van Weghorst jegens de Duitse arbiter leverde hem een gele kaart op.

In de 77ste minuut werd Weghorst bij een hoekschop voor Ajax wéér teruggefloten, ditmaal vanwege een vermeende duwfout jegens Barreiro. De moedeloosheid sloeg overduidelijk toe bij Weghorst en dat kan Schildkamp zich wel voorstellen.

“Ze weten het: ze hebben Weghorst natuurlijk ook bestudeerd. Ze zoeken hem op, ze lokken hem uit. En hij wordt er gek van! Hij moet wel uitkijken natuurlijk met die gele kaart”, zei de commentator van Ziggo Sport.