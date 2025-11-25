Live voetbal

Benfica-spelers buiten zwakte van Weghorst optimaal uit: ‘Hij wordt er gek van!’

Wout Weghorst Ajax Benfica
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
25 november 2025, 20:34

Wout Weghorst heeft het dinsdagavond ontzettend moeilijk in het Champions League-duel van Ajax met Benfica. Commentator Vincent Schildkamp constateert dat de spelers van Benfica Weghorst van tevoren uitvoerig hebben bestudeerd.

Volg Ajax - Benfica hier in ons liveverslag!

Weghorst staat dinsdag in de spitspositie tegenover Antonio Silva en Nicolás Otamendi. De Oranje-international heeft het erg lastig tegen de twee centrumverdedigers van Benfica en laat zichzelf ook zeker niet onbetuigd in de duels.

Artikel gaat verder onder video

Weghorst staat na 77 minuten voetballen al op vier overtredingen. Slechts één speler op het veld werd tot dan vaker teruggefloten door scheidsrechter Sven Jablonski: Benfica-middenvelder Leandro Barreiro (vijf overtredingen).

In de 69ste minuut van de wedstrijd ontstak Weghorst in woede, nadat Jablonski een duwfout van de Ajax-spits waarnam jegens Otamendi. De heftige reactie van Weghorst jegens de Duitse arbiter leverde hem een gele kaart op.

In de 77ste minuut werd Weghorst bij een hoekschop voor Ajax wéér teruggefloten, ditmaal vanwege een vermeende duwfout jegens Barreiro. De moedeloosheid sloeg overduidelijk toe bij Weghorst en dat kan Schildkamp zich wel voorstellen.

“Ze weten het: ze hebben Weghorst natuurlijk ook bestudeerd. Ze zoeken hem op, ze lokken hem uit. En hij wordt er gek van! Hij moet wel uitkijken natuurlijk met die gele kaart”, zei de commentator van Ziggo Sport.

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Rayane Bounida Mark van Bommel

Van Bommel: ‘Als je Bounida bij PSV neerzet, zegt iedereen: ‘potver, die is echt goed’’

  • Gisteren, 23:40
  • Gisteren, 23:40
Spelers van Chelsea juichen

Chelsea speelt Barcelona zoek, spreekkoor over tegenvallende Lamine Yamal

  • Gisteren, 22:54
  • Gisteren, 22:54
Erling Haaland en Mark Flekken

Flekken fenomenaal: Bayer Leverkusen verrast Manchester City in het Etihad

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
1 reactie
Reageren
1 reactie
Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, het mankement van Weghorst komt in zo'n wedstrijd goed naar voren: elke tegenstander weet hoe hij is en weet dus ook hoe hij hem uit de tent kan lokken. Dat is in feite hetzelfde als een Godts die steeds op dezelfde manier naar binnen trekt. Op een gegeven moment zie je het van ver al aankomen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, het mankement van Weghorst komt in zo'n wedstrijd goed naar voren: elke tegenstander weet hoe hij is en weet dus ook hoe hij hem uit de tent kan lokken. Dat is in feite hetzelfde als een Godts die steeds op dezelfde manier naar binnen trekt. Op een gegeven moment zie je het van ver al aankomen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
5
1
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
R. Union SG
5
-7
6
19
PSV
4
2
5
20
Monaco
4
-2
5
21
Pafos
4
-3
5
22
Leverkusen
4
-4
5
23
Club Brugge
4
-2
4
24
Frankfurt
4
-4
4
25
Napoli
4
-5
4
26
Marseille
4
1
3
27
Juventus
4
-1
3
28
Benfica
5
-4
3
29
Athletic
4
-5
3
30
Bodø/Glimt
4
-3
2
31
Slavia
4
-6
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
Villarreal
4
-4
1
34
København
4
-8
1
35
Kairat
4
-9
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel