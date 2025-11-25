Bas Nijhuis vindt niet dat tijdens Ajax - Excelsior (1-2) een rode kaart had moeten krijgen van zijn collega Joey Kooij. Valentijn Driessen en Johan Derksen zijn echter klaar met het gedrag van de spits en vinden het hoog tijd dat de Nederlandse arbitrage gaat optreden.

Weghorst duwde na een kwartier spelen zijn directe tegenstander Casper Widell met twee handen van zich af. Joey Kooij trok daarop een gele kaart voor de Ajax-spits, zijn vijfde van het seizoen (in alle competities) alweer. ESPN-analist Danny Koevermans, oud-spits en tegenwoordig zelf actief als scheidsrechter in het amateurvoetbal, zei in de rust dat Weghorst met 'slechts' geel niets te klagen had: "Je ziet mensen wel eens voor minder met rood van het veld af gestuurd worden", aldus Koevermans.

Nijhuis denkt er anders over, zo zegt hij maandagavond desgevraagd in Vandaag Inside. "Mwah, geel kaartje was goed toch?", aldus de arbiter. "Maar hij neemt wel het risico dat de scheidsrechter na dit gedrag een keer zegt: 'Ik ben er klaar mee, ik geef je een rode kaart.' De VAR zou niet ingrijpen bij zoiets. Ik zou hem ook geel geven, maar hij neemt wel risico."

Driessen vindt dat een vreemde opmerking van de scheidsrechter. "Waarom meten jullie met twee maten?" Derksen haakt in: "Dat vind ik hetzelfde bij Wouter Goes. Klagen, klagen, klagen, want hij hangt iedere week aan zijn tegenstander. Als je nou een keer een strafschop geeft, doet hij het over drie weken niet meer." Driessen geeft Nijhuis dan ook een helder advies mee. "Jullie moeten dus gewoon optreden."

Weghorst is dit seizoen de speler met de meeste overtredingen op de Nederlandse velden. "De spits van Ajax, waar gaat dit over?", verbaast Driessen zich hardop. Ook Derksen irriteert zich aan Weghorst. "Die jongen is zo dramatisch voor zichzelf. Als het even tegenzit, trekt hij een gezicht alsof zijn hele familie met een vliegtuig is neergestort. Waar gaat het om, je hebt verloren van Excelsior?"