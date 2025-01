Feyenoord ziet verdedigende versterking in Portugal

Feyenoord wil zich deze transferperiode versterken met van Sporting Braga, zo weet het Algemeen Dagblad. De kleine Spanjaard moet voor de ploeg van Brian Priske de oplossing zijn voor de blessureproblemen aan de rechterkant van de verdediging.

Feyenoord begon het seizoen met liefst drie spelers in de selectie die als rechtsback uit de voeten kunnen. Toch hebben de Rotterdammers halverwege de competitie op die positie personele problemen. Jordan Lotomba is voorlopig nog uit roulatie met een beenbreuk, terwijl het onduidelijk is hoe lang Bart Nieuwkoop afwezig zal zijn met zijn liesblessure die hij op trainingskamp opliep.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord dreigt naast transfertarget te grijpen: 'Middenvelder persoonlijk rond met Napoli'

Dat betekent dat Givairo Read momenteel de enige optie is voor Priske als rechtsback. De achttienjarige verdediger is echter niet ingeschreven voor de Champions League, waardoor hij de laatste wedstrijden van de competitiefase ook niet inzetbaar is. Maandag werd duidelijk dat het voor Feyenoord daarom de prioriteit is om deze winter een nieuwe rechtsback te halen.

LEES OOK: Kraay junior schrijft peperdure Feyenoord-aankoop af: 'Arne Slot heeft gelijk gekregen'

De Rotterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Gómez van Braga. De 24-jarige Spanjaard kwam in de zomer van 2023 over van Espanyol, maar kan in Portugal lang niet altijd op een basisplaats rekenen. Daarom zou hij open staan voor een overstap naar De Kuip. Het is niet duidelijk of het om een huurperiode of permanente transfer zou gaan. Mocht Gómez naar Rotterdam komen, zal ook hij niet mee kunnen doen in de laatste twee wedstrijden in de competitiefase van de Champions League.

Vind jij dat Feyenoord Víctor Gómez moet halen als nieuwe rechtsback? Laden... 34.2% Ja, absoluut nodig 44.1% Ja, maar alleen huren 21.7% Nee, hij is niet nodig 152 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Premier League-sensatie meldt zich voor Santiago Giménez, die nu een andere status heeft

Nottingham Forest gaat een nieuwe poging wagen om Santiago Giménez over te nemen van Feyenoord.