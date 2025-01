'Feyenoord focust zich komende weken op versterken van één positie'

Feyenoord zal de komende weken proberen om extra kwaliteit aan de selectie toe te voegen voor de tweede seizoenshelft. Eén positie heeft daarbij prioriteit: die van rechtsback.

Momenteel zijn Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba geblesseerd, al in het van eerstgenoemde niet duidelijk hoe lang hij eruit ligt. Bij de Zwitser is dat wel bekend: Feyenoord mikt op een rentree rond eind april. Mocht Nieuwkoop ook een langere periode niet beschikbaar zijn, blijft alleen de achttienjarige Givairo Read als optie over. En die mag niet uitkomen in de Champions League.

Feyenoord hoopt dan ook snel een rechtsback aan de selectie te kunnen toevoegen, weet Sinclair Bischop van ESPN. Een huurperiode tot het einde van het seizoen wordt daarbij binnen de club als beste oplossing gezien.

Bij Feyenoord ligt de prioriteit tijdens deze transferwindow bij het versterken van de rechtsbackpositie. Door de blessures van Nieuwkoop en Lotomba heeft Priske alleen de 18-jarige Read,die niet speelgerechtigd is in de Champions League. Feyenoord zal kijken naar huur. @ESPNnl — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) January 6, 2025

