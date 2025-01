Justin Bijlow kan niks met opvallend voorstel van Wesley Sneijder

leek afgelopen zomer naar Southampton te vertrekken, maar bleef door een mislukte medische keuring bij Feyenoord. De doelman kijkt vooruit naar de tweede seizoenshelft.

Toen duidelijk werd dat Timon Wellenreuther eerste keeper zou worden bij Feyenoord en er een kans zich aanbood om in de Premier League te gaan spelen, pakte Bijlow deze kans aan. De doelman werd op een fraaie manier al uitgezwaaid door Het Legioen. Een medische keuring stond echter een overgang in de weg. "Dat was aan de ene kant heel emotioneel, want het was niet mijn eerste keuze om weg te gaan", vertelt Bijlow bij Rijnmond. "Het moest, om toch te kunnen spelen. Maar het was ook mooi dat ik zo'n afscheid kreeg."

LEES OOK: Premier League-sensatie meldt zich voor Santiago Giménez, die nu een andere status heeft

Artikel gaat verder onder video

Er was tijdens de eerste seizoenshelft nogal wat te doen rondom de keeperspositie in Rotterdam. Brian Priske wisselde meer dan eens tussen Wellenreuther en Bijlow. Volgens Voetbal International mag laatstgenoemde bij de hervatting van de competitie op een basisplaats rekenen. Daarmee is ook de vertrekwens van Bijlow gestild. "Ik ben nu totaal niet met een andere club bezig. Ik wil Feyenoord sowieso niet verlaten als het geen stap vooruit is. Ik ben hier op mijn plek. Ik ben superblij en dankbaar dat ik hier mag spelen." De doelman heeft niet het gevoel dat hij ooit móét vertrekken. "Als ik hier op mijn veertigste nog speel zou dat een heel mooie carrière zijn. Natuurlijk ga ik nog voor een hogere competitie. Maar als Feyenoord het hoogst haalbare is, is dat voor mij goed."

In november raadde Wesley Sneijder Bijlow aan om de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen vanwege zijn blessuregeschiedenis. Met dat idee kan de doelman niks. "Als mensen zeggen dat ik moet stoppen... daar kan ik maar beter niks over zeggen. Dan geef je op, en ik ga niet opgeven." De keeper blikt tevens terug op het gewissel tussen de palen. "Ik kwam al eerder terug in de goal en toen moest ik er weer uit, dat was meer uit voorzorg dan echt een blessure. Het is verschrikkelijk dat je dan weer niet mag spelen. Daarna is het wachten op je kans en mocht ik de laatste wedstrijden voor de winterstop spelen. Hopelijk mag ik na de winterstop blijven staan. Ik zie mezelf wel als nummer één."

Tegen de NOS stelt Bijlow ook duidelijk hoe overtuigd hij is van zijn eigen kwaliteiten. "Als ik wedstrijdritme heb, dan behoor ik tot de categorie van beste keepers van Nederland. Maar goed, dat kan ik wel zeggen, maar ik moet dat vooral laten zien in wedstrijden."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske begint 2025 met grote verandering

Feyenoord-trainer Brian Priske maakt werk van een goed voornemen voor het nieuwe jaar.