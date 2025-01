Kraay junior schrijft peperdure Feyenoord-aankoop af: 'Arne Slot heeft gelijk gekregen'

Hans Kraay junior denkt niet dat Feyenoord rouwig zou moeten zijn om een vertrek van . De Kroatisch international is na anderhalf jaar in Rotterdam-Zuid nog altijd geen onbetwiste basisspeler en wordt onder meer in verband gebracht met een terugkeer naar zijn vaderland.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 liefst 7,8 miljoen euro neer om Ivanusec over te nemen van Dinamo Zagreb. In Rotterdam begon de aanvaller veelbelovend, maar na een vroege blessure wist hij niet meer zijn niveau van de eerste weken aan te tikken. De Rotterdammers staan daarom open voor verhuur of verkoop van de 22-voudig international, zo werd eerder al duidelijk. Behalve zijn vorige werkgever zou Ivanusec ook op belangstelling vanuit de MLS en Spanje kunnen rekenen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gianluca Di Marzio: Feyenoord zegt 'nee' tegen Juventus voor Hancko

In gesprek met Voetbal International toont Kraay junior zich voorstander van een winters vertrek van Ivanusec. De ESPN-presentator en -analist haalt daarbij de woorden van de vorige trainer van de Rotterdammers aan: "Arne Slot vertelde me na de eerste drie maanden van Ivanusec op mijn vraag wanneer hij eindelijk Ivanusec in de basiself ging opstellen: 'Voetbaltechnisch prima, alleen hij heeft écht veel te weinig inhoud om langs zijn tegenstander heen te gaan en om met de stoom uit zijn oren in de zestienmeter te zijn.' En Arne Slot blijkt weer gelijk te hebben, want Ivanusec is blijven hangen in de eerste drie maanden. Daar gaat Feyenoord niets aan missen", aldus Kraay junior.

LEES OOK: Feyenoord meldt zich concreet bij Chelsea en gaat voor huurdeal met koopoptie

Ivanusec kwam in zijn debuutjaar tot 33 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was de Kroaat driemaal trefzeker en leverde hij zeven assists. Onder Slots opvolger Brian Priske speelde hij in de eerste helft van het lopende seizoen twaalf keer mee, waarvan slechts vier keer als basisspeler. In de competitiewedstrijd tegen AZ (3-2) maakte Ivanusec vooralsnog zijn enige treffer van het seizoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk ziet na een half uur iets opvallends gebeuren bij Feyenoord: 'Dat zegt mij genoeg'

Pierre van Hooijdonk was al snel overtuigd van de kwaliteiten van een zomeraanwinst van Feyenoord.