Gianluca Di Marzio: Feyenoord zegt 'nee' tegen Juventus voor Hancko

Feyenoord wil voorlopig niet meewerken aan een transfer van naar Juventus, zo weet Gianluca Di Marzio dinsdagavond te melden. De Italiaanse transferspecialist beweert dat De Oude Dame ‘blijft aandringen’, maar opnieuw op een ‘nee’ is gestuit in Rotterdam.

Hancko staat al langere tijd in de belangstelling van Juventus en verschijnt regelmatig op de voorpagina’s van Italiaanse sportkranten. De Serie A-grootmacht wil naar verluidt ver gaan om de verdediger los te kweken bij Feyenoord, zo zou het zelfs andere spelers bij de deal betrekken. De Slowaak staat daarnaast zelf niet onwelwillend tegenover een transfer.

Het is echter nog maar de vraag of de deal deze winterstop nog gaat plaatsvinden. Di Marzio weet dat Feyenoord Hancko niet wil laten gaan, omdat de Rotterdammers mikken op een nieuwe kwalificatie voor de Champions League aan het einde van het seizoen. Daarnaast beschikt Brian Priske nog niet over een vervanger, wat de onderhandelingen verder bemoeilijkt. De noodzaak voor versterking is groot bij Juventus, gezien de langdurige blessures van Bremer en Cabal en de naderende transfer van Danilo. Ondanks de tegenwerking blijft de club proberen Hancko binnen te halen.

Ondertussen wacht Juventus ook op mogelijke openingen bij FC Barcelona en Benfica voor respectievelijk Ronald Araújo en António Silva. Beide verdedigers staan hoog op de verlanglijst, maar het is nog onduidelijk of hun clubs bereid zijn te onderhandelen.

