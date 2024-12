Twee andere spelers kunnen worden betrokken bij deal tussen Feyenoord en Juventus

Om de prijs voor enigszins te kunnen drukken, denkt Juventus er naar verluidt aan om andere spelers te betrekken bij een mogelijke deal met Feyenoord. Tuttosport schrijft zaterdag dat de Rotterdammers een oogje hebben op , een 20-jarige Belgische aanvaller die dit seizoen al vijftien keer in actie kwam voor de Oude Dame. Volgens de Italiaanse sportkrant zou ook bij een eventuele deal betrokken kunnen worden.

Het is een publiek geheim dat Juventus werk wil maken van de komst van Hancko. De sterkhouder van Feyenoord wordt inmiddels al weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Italiaanse grootmacht. Hancko sprak onlangs de geruchten over een persoonlijk akkoord nog tegen, maar Tuttosport meldt zaterdag dat er al een contract voor vijf seizoenen voor hem klaarligt. Hancko zou in Turijn 2,5 miljoen euro per seizoen kunnen opstrijken. De verdediger heeft naar verluidt een voorkeur voor een winterse transfer en ook Juventus wil hem op zeer korte termijn naar Turijn halen, maar zal wel eerst een aantal spelers van de hand moeten doen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord zal Hancko immers niet voor een appel en een ei laten gaan. De linkspoot zette begin dit kalenderjaar nog zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2028. Juventus zal dus diep in de buidel moeten tasten om Hancko naar Turijn te kunnen halen. In een poging om de vraagprijs - die door Tuttosport wordt ingeschat op dertig miljoen euro - ietwat te drukken, denkt Juventus aan de optie om andere spelers bij de deal te betrekken. “Tegelijkertijd kan Juventus een aantal belangrijke kaarten in de onderhandelingen spelen. Het is geen geheim dat Feyenoord Samuel Mbangula wel ziet zitten, die Motta (trainer van Juventus, red.) nuttig maar niet onverkoopbaar vindt”, zo leest het.

LEES OOK: Hancko komt met glasheldere reactie op Juventus-geruchten

Naast Mbangula wordt ook González genoemd

Mbangula verruilde de jeugdopleiding van Anderlecht in het najaar van 2020 voor die van Juventus. Hij maakte begin dit seizoen in de thuiswedstrijd tegen Como zijn debuut in de hoofdmacht en was meteen trefzeker. Mbangula speelde tot op heden vijftien wedstrijden voor Juventus, waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists. De Belg heeft nog een contract tot medio 2028. Volgens Tuttosport zou een eventuele rol voor Mbangula in de onderhandelingen met Feyenoord de kosten van Hancko zijn transfer kunnen ‘verlagen’. De krant noemt ook de naam van González, die dit seizoen door Feyenoord wordt gehuurd van de Italianen.

De Rotterdammers hebben een optie tot koop op González die naar verluidt rond de zes miljoen euro ligt. Volgens Tuttosport zou dat bedrag ‘op de een of andere manier vroegtijdig van Hancko zijn prijs kunnen worden afgetrokken’. González speelde tot op heden pas acht wedstrijden voor Feyenoord, waarvan slechts één als basisspeler. Dat was de uitwedstrijd tegen MVV in de KNVB-beker. De Uruguayaan maakte in Maastricht geen al te beste indruk. Met een mislukte breedtepass stond hij aan de basis van de aansluitingstreffer van MVV.

💫🇧🇪 Samuel Mbangula (20) salvaged a point for Juventus against Genoa late on... 90+2', great finish! 😮‍💨 pic.twitter.com/KORxGzZgbZ — EuroFoot (@eurofootcom) December 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Feyenoord leerde veel van Diego Costa: 'Je speelt liever mét dan tégen hem'

Een speler van Feyenoord heeft in het verleden veel opgestoken van topspelers als Diego Costa, João Moutinho en Rúben Neves.