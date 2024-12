Hancko komt met glasheldere reactie op Juventus-geruchten

heeft nog geen persoonlijk akkoord bereikt met Juventus. Dat heeft de Feyenoord-verdediger verteld tegenover Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Hancko stelt dat de geruchten in de media 'onzin' zijn.

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zou Hancko van plan zijn om een transferverzoek in te dienen bij de clubleiding van Feyenoord om een transfer naar het Italiaanse Juventus af te dwingen. De Serie A-club zit door blessures wat dun in de verdedigers, waardoor er gezocht wordt naar een centrale verdediger.

Hancko zou hiervoor in beeld zijn, waarbij er zelfs geluiden waren dat de verdediger persoonlijk al akkoord was. Zelf ontkent de Slowaak dit. "Ik ben niet blij met al die geruchten in de media. Juve zal misschien interesse hebben, maar dat ik heb gesproken of persoonlijk akkoord zou zijn, is onzin. Ik heb mijn teamgenoten gezegd dat het niet klopt en dat ik niet weet waar het vandaan komt.”

Te Kloese mikt op zomertransfer Hancko

Technisch directeur Dennis te Kloese gaf in gesprek met RTV Rijnmond aan dat hij logischerwijs liever meedenkt met een zomerse transfer van de Slowaak. Door personele problemen in de laatste linie van Juventus wil de Italiaanse topclub echter nu al toeslaan in Rotterdam-Zuid. Hancko moet zo'n dertig miljoen euro kosten, zo stellen Italiaanse media althans.

Hancko tegen AD: ,,Ik ben niet blij met al die geruchten in de media. Juve zal misschien interesse hebben, maar dat ik heb gesproken of persoonlijk akkoord zou zijn, is onzin. Ik heb mijn teamgenoten gezegd dat het niet klopt en dat ik niet weet waar het vandaan komt.” #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) December 20, 2024

