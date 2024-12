Priske weet wie tegen PSV gaat keepen: 'Ik heb er geen twijfel over'

Brian Priske weet voor zichzelf wie er zondag het doel van Feyenoord zal gaan verdedigen in de Eredivisie-kraker tegen PSV. De Deen verkeert in de luxepositie dat hij kan kiezen uit en , maar wil vrijdag op de persconferentie nog niet uit de doeken doen op wie van de twee de keuze is gevallen.

Wellenreuther werd afgelopen zomer door Priske uitgeroepen tot eerste doelman van Feyenoord, wat voor achtvoudig Oranje-international Bijlow een bittere pil was. De Duitser had Bijlow de afgelopen twee seizoenen bij blessures weliswaar meermaals langere periodes naar volle tevredenheid vervangen, maar de pikorde bleef altijd ongewijzigd: mits fit, dan speelde Bijlow. Wellenreuther liet in zijn eerste periode als nummer één echter meerdere steken vallen, waarna Priske begin november switchte en Bijlow tegen AZ (3-2 winst) terugkeerde onder de lat. De rentree bleek van korte duur, door een nieuwe spierblessure keerde Wellenreuther de week daarop alweer terug in het elftal, afgelopen dinsdag kreeg Bijlow in het Bekerduel bij MVV (1-2 winst) voor het eerst weer even de kans.

LEES OOK: Priske reageert op Hancko-geruchten: 'Dan moet Feyenoord hem waarschijnlijk verkopen'

Priske zit nu dus met de vraag wie van de twee aankomende zondag, als PSV in Eindhoven wacht, het doel van Feyenoord moet gaan verdedigen. De Deen is er inmiddels uit, zo wordt duidelijk op de persconferentie van vrijdag, maar wil zijn collega Peter Bosz niet wijzer maken dan hij al is: "Ik heb er geen twijfel over, maar ik ga het hier niet vertellen wie er onder de lat zal staan, net als dat ik niet vertel wie er rechtsback staa", zegt Priske. "Het is bijna Kerst, dus ik zou jullie graag een cadeautje te geven, maar dat kan ik helaas niet doen. Ik ben blij met die twee en ook met hoe Justin het dinsdag gedaan heeft. Maar er kijkt ook een tegenstander mee die graag wat inside information wil vergaren. We hebben zondag een goede keeper op doel staan", houdt de trainer zijn kaarten nog even tegen de borst.

'De rekensom is simpel, we weten allemaal wat er op het spel staat'

Op wie de keuze onder de lat ook valt, bij Feyenoord is iedereen ervan doordrongen dat het resultaat van het duel in het Philips Stadion weleens cruciaal kan zijn voor het verdere verloop van het seizoen, zo verzekert Priske het verzamelde journaille. Koploper PSV begint met een voorsprong van zeven punten op nummer vier Feyenoord aan de kraker, afhankelijk van de uitslag kan die oplopen naar tien (winst PSV), gelijk blijven (bij een gelijkspel) of worden teruggebracht naar vier (winst Feyenoord). "Iedereen weet dat dit een grote wedstrijd is. De rekensom is heel simpel, we weten allemaal wat er op het spel staat. In het nieuwe jaar zijn er nog, wat is het, zestien wedstrijden te spelen en dus heel veel punten te vergaren. Maar we gaan er alles aan doen om bij PSV te winnen, dat is absoluut onze ambitie. We weten dat het moeilijk gaat worden, maar we hebben dit seizoen al veel goede uitwedstrijden gespeeld en ik denk dat we dat weer kunnen", aldus Priske.

