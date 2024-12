Dávid Hancko laat zich uit over transfer: 'Feyenoord is geweldig, maar...'

De jaarwisseling nadert met rasse schreden en dat betekent in de voetballerij dat de transfermarkt bijna de deuren opent. Bij Feyenoord is het vooral de vraag of in de tweede seizoenshelft nog in de Eredivisie te bewonderen is. De verdediger wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar een Europese topclub en sluit een vervolgstap dan ook niet uit. Maar hij zal Feyenoord naar eigen zeggen niet verlaten omdat hij het er ‘niet meer naar zijn zin heeft’.

Feyenoord telde in de zomer van 2022 ruim acht miljoen euro neer voor de komst van Hancko. De Slowaak kreeg de zware taak om Marcos Senesi te doen vergeten. De Argentijn beleefde een moeizame start in Nederland, maar ontwikkelde zich uiteindelijk tot een belangrijke kracht en was basisspeler in het elftal dat onder leiding van toenmalig trainer Arne Slot de finale van de UEFA Conference League bereikte. Senesi bekroonde een goed seizoen met een transfer naar Bournemouth, Feyenoord kwam in de zoektocht naar een vervanger uit bij Hancko.

Artikel gaat verder onder video

De Slowaak ontpopte zich al snel tot gewaardeerde kracht in Rotterdam-Zuid en had een belangrijk aandeel in de landstitel van Feyenoord in 2023. Hancko was ook in het afgelopen seizoen een van de uitblinkers in De Kuip en trok zijn goede vorm vrijwel moeiteloos door naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. Daar liet hij opnieuw zien klaar te zijn voor een stap hogerop, maar hij bleef Feyenoord trouw. Belangstelling van andere clubs was er wel zeker. Vooral Atlético Madrid zag zijn komst wel zitten. “Maar een transfer bleef uit. Of dat moeilijk was? Eventjes”, zo vertelt Hancko in gesprek met het Algemeen Dagblad.

LEES OOK: Te Kloese reageert glashelder op geruchten over winters vertrek Hancko bij Feyenoord

Geruchten over toptransfer

De linkspoot - die in de eerste seizoenshelft in alle wedstrijden in actie kwam - zal Feyenoord echter niet zomaar verlaten. “Feyenoord is geweldig. Alleen wil je als topsporter ook kijken of je in een nog grotere competitie zou kunnen slagen”, zo leest het. Hancko bewijst met zijn optredens in de Champions League in ieder geval dat hij zich ook op het hoogste niveau in de kijker kan spelen, wat hem afgelopen zomer tijdens het EK dus ook al lukte. “Toen Sparta Praag hier in de Champions League speelde, proefde ik een beetje dat de mensen daar Slavia Praag en Sparta Praag van het niveau van Feyenoord vinden. Dat bleek dus niet zo (Feyenoord won met 4-2 van Sparta Praag, red.). Maar er zijn grotere competities dan de Nederlandse.”

LEES OOK: Juventus-directeur laat zich uit over transfer Hancko

En met clubs uit die competities wordt Hancko nadrukkelijk in verband gebracht. Afgelopen zomer was er dus de ‘concrete’ interesse van Atlético Madrid, de voorbije periode passeerde vooral Juventus de revue. Volgens de geruchten had Hancko zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met de topclub uit Italië, maar daar bleek niets van waar. “Waar dat allemaal vandaan komt, weet ik ook niet”, zo laat Hancko nogmaals weten dat een overstap naar Juventus vooralsnog niet in de maak is. “Er is interesse van clubs. Juventus? Het zou kunnen, maar we wachten af. Ik zit goed bij Feyenoord, maar ik sluit een stap naar een grote competitie niet uit”, aldus de sterkhouder van Feyenoord.

Hancko mist nooit een wedstrijd

Hancko speelde sinds zijn komst in de zomer van 2022 al 118 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin scoorde hij veertien keer en verzorgde hij twaalf assists. Uitstekende cijfers voor een centrale verdediger, al fungeert hij ook regelmatig als vleugelverdediger. Dit seizoen miste Hancko dus nog geen wedstrijd. Sterker nog: hij speelde 117 wedstrijden achter elkaar, voor zowel club als land. “Ja, ook die bekerwedstrijd in december tegen MVV. Ik hou van dat ritme. Laatst kregen de internationals een paar dagen vrij. We speelden een paar dagen later tegen RKC en mijn benen voelden de eerste helft vreselijk”, vertelt Hancko.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk ziet na een half uur iets opvallends gebeuren bij Feyenoord: 'Dat zegt mij genoeg'

Pierre van Hooijdonk was al snel overtuigd van de kwaliteiten van een zomeraanwinst van Feyenoord.