Juventus-directeur laat zich uit over transfer Hancko

Cristiano Giuntoli, sportief directeur van Juventus, heeft bevestigd dat zijn club interesse heeft in . Of Feyenoord serieus rekening moet houden met een winters vertrek van de Slowaak, laat hij in het midden.

De transfer van Hancko naar Juventus houdt de gemoederen al enkele weken bezig. Nadat de verdediger op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport had gestaan, leek hij ook zelf in te zetten op een transfer. De Slowaak zou ook al persoonlijk rond zijn met de club uit Noord-Italië en van plan zijn een transferverzoek in te dienen, maar dit ontkende hij afgelopen week in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Inmiddels heeft Giuntoli gereageerd op de geruchten rondom Hancko. “We houden de markt in de gaten. Hij is een uitstekende speler die we al een tijdje volgen”, maakte de sportief directeur duidelijk bij DAZN, geciteerd door Voetbal International. Toch is de Feyenoorder niet de enige die op het lijstje staat in Turijn, zo maakt Giuntoli duidelijk. “We wachten af hoe alles zich ontwikkelt, maar we weten dat we actie moeten ondernemen.”

Hoe dan ook lijkt Feyenoord niet van plan mee te werken aan een winters vertrek van Hancko. “Die jongen is een fantastische speler, maar dat betekent niet dat hij nu een transfer zou willen maken of dat wij nu willen dat hij een transfer gaat maken, zeker niet. Ik denk dat dat meer iets voor de toekomst is”, liet algemeen directeur Dennis te Kloese zich afgelopen week optekenen. Ook Brian Priske heeft al aangegeven dat hij verwacht dat Hancko ook na januari nog in De Kuip speelt.

Vind jij dat Feyenoord Dávid Hancko moet laten gaan naar Juventus in de winterstop? Laden... 34.3% Ja, als de prijs goed is 46.9% Nee, hij is te belangrijk voor het team 18.8% Alleen als er een goede vervanger klaarstaat 740 stemmen

