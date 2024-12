Brian Priske reageert op spectaculair transfergerucht over Dávid Hancko

Brian Priske rekent erop dat na de winterstop nog bij Feyenoord speelt. Deze week doken in Italië geruchten op dat er nieuwe stappen zijn gezet in de onderhandelingen tussen Juventus en Feyenoord over de verdediger, maar Priske neemt die berichtgeving ter kennisgeving aan.

Vorige week werd duidelijk dat Hancko is gebombardeerd tot belangrijkste transferdoelwit van Juventus en stond de centrumverdediger van Feyenoord op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. Destijds schreef de krant dat Juventus al in gesprek is met Feyenoord en de Slowaak voor een ‘realistische prijs’ van minimaal dertig miljoen euro wil overnemen.

Zaterdag meldde journalist Nicolò Schira dat Juventus in januari wil toeslaan en Hancko op huurbasis wil overnemen, met een verplichte optie tot koop. Feyenoord zou een bedrag van 35 tot 40 miljoen euro verlangen. Hancko zou zelf al kenbaar hebben gemaakt dat hij naar Juventus wil. In Turijn ligt een contract klaar tot medio 2029, waarmee de mandekker een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar exclusief bonussen kan opstrijken.

'Hancko na de winterstop nog bij Feyenoord'

"Het is onderdeel van voetbal, jammer genoeg", reageert trainer Priske bij ESPN op het mogelijk vertrek van zijn sterkhouder. "We zijn heel dankbaar dat Dávid hier is en zijn blij met wat hij doet. Wanneer je speelt zoals hij doet, is het logisch dat er interesse is van andere clubs. Dat was bijvoorbeeld ook in de zomer. Ik zag de geruchten ook, maar ik verwacht dat hij ook na de winterstop speler van Feyenoord is."

