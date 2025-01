Meer interesse voor Feyenoord-aanvaller, nog geen contact met Te Kloese

Een vertrek van bij Feyenoord lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. De Kroaat wil graag verhuurd worden aan zijn oude club Dinamo Zagreb, maar die club heeft nog geen contact gehad met Feyenoord, zo stelt Voetbal International. Ook is er belangstelling vanuit de MLS en Spanje voor de buitenspeler.

Feyenoord nam Ivanusec in de zomer van 2023 voor zo’n acht miljoen euro over van Dinamo Zagreb. In Rotterdam begon de aanvaller veelbelovend, maar na een vroege blessure wist hij niet meer zijn niveau van de eerste weken aan te tikken. De Rotterdammers staan daarom open voor verhuur of verkoop van de 22-voudig international.

Nadat ESPN-journalist Sinclair Bischop halverwege december wist te melden dat Dinamo Zagreb belangstelling heeft voor Ivanusec, kwam het Kroatische 24sata woensdag met het bericht dat de topclub de aanvaller graag op huurbasis overneemt van Feyenoord. Vrijdag komt VI met eenzelfde lezing. Vooralsnog heeft Zagreb nog geen contact opgenomen met Dennis te Kloese, maar zal dit pas gebeuren als er een principeakkoord is bereikt met Ivanusec. Wanneer Feyenoord besluit hem te verhuren, zullen de Kroaten een groot deel van zijn salaris moeten betalen. De verwachting is in ieder geval dat hij voor de hervatting van de competitie, op zondag 12 januari tegen FC Utrecht, is vertrokken

Interesse uit Spanje en VS

Naast Dinamo Zagreb zijn er volgens VI nog meer clubs die de buitenspeler volgen. Zo zouden er clubs uit de MLS hebben geïnformeerd naar Ivanusec, maar heeft geen hiervan zich concreet gemeld. Daarnaast zouden er ook Spaanse clubs zijn die de aanvaller volgen, maar ook zij hebben nog geen contact opgenomen met de Rotterdammers.

