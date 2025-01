Feyenoord meldt zich concreet bij Chelsea en gaat voor huurdeal met koopoptie

Feyenoord heeft zich officieel gemeld bij (21), zo weet 1908.nl. Eerder werd al bekend dat de Rotterdammers geïnteresseerd waren in de middenvelder van Chelsea, maar over concrete belangstelling was nog geen sprake.

Nadat Casadei in de zomer van 2022 voor zo’n vijftien miljoen euro de overstap maakte naar Chelsea, werd hij vanaf begin 2023 achtereenvolgens gestald bij Reading en Leicester City. Dit seizoen bleef hij op Stamford Bridge, maar de Italiaan komt nauwelijks in de plannen van Enzo Maresca voor. In de Premier League kwam hij nog niet in actie, terwijl hij in de Conference League en de League Cup gezamenlijk tot zes wedstrijden kwam.

De nummer vier van de Premier League zou open staan voor een huurdeal. De clubleiding van Feyenoord zou dit zien zitten, maar wil daarbij ook een koopoptie in de deal opnemen. Casadei heeft inmiddels al een aanbieding van de Rotterdammers op zak.

Concurrentie uit Serie A

Feyenoord is niet de enige club die zich graag wil verstreken met Casadei. Naar verluidt zijn meerdere clubs uit de Serie A bezig met de Italiaanse middenvelder. Onder meer Torino hengelt naar de veelzijdige speler.

Of Casadei daadwerkelijk naar Feyenoord komt, is nog maar de vraag. 1908.nl weet dat Feyenoord ‘niet de eerste keus’ is van de Italiaan, gezien de interesse vanuit de Serie A.

