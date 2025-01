Feyenoord krijgt 'gratis nieuwe speler' en 'dat is mooi voor ons allemaal'

Feyenoord moet zeer blij zijn met de aankomende terugkeer van , deelt Maarten Wijffels. De linksback kwam dit seizoen nog geen minuut in actie en zal aanvoelen als een gratis nieuwe speler.

Eind maart liep Hartman een zware knieblessure op. Momenteel, zo'n negen maanden later, werkt de voetballer uit Zwijndrecht hard aan zijn rentree. Wijffels belicht dat op een positieve manier in de AD-voetbalpodcast. "Die hebben zo, als hij weer fit wordt, er een gratis aankoop bij. Dan heb ik het natuurlijk over Quilindschy Hartman, die heeft nog niks gespeeld." Volgens de journalist kijkt de trainer van Feyenoord ook enorm uit naar een beschikbare Hartman. "Ik hoorde ook dat Brian Priske hem op het trainingsveld wel eens zag en informeerde van: 'Hoe ver ben je, wanneer kunnen we de rentree plannen?'" Hartman kwam zelf onlangs met een indicatie over wanneer we hem weer terug kunnen verwachten.

De Rotterdammers voetbalden dit seizoen met Hugo Bueno, Dávid Hancko of Gijs Smal op de positie van de langgeblesseerde linksback. Hancko zou bij een rentree weer in het centrum uitkomen, terwijl Hartman volgens Wijffels meer heeft dan de andere twee genoemde namen. "Hij gaat twee elementen weer toevoegen aan Feyenoord. Aan de ene kant: tijdens het opkomen die lage strakke voorzet. Dat deed hij echt goed toen hij fit was. En ook 'gewoon' voor niemand ontzag hebben. Toen hij doorgebroken was bij Feyenoord speelde hij twee keer tegen Griezmann: nul ontzag."

Op 22 december won PSV met 3-0 van Feyenoord, waarbij Hugo Bueno op linksachter mocht spelen. Zijn directe tegenstander, Ivan Perisic, was met twee assists enorm belangrijk bij het verslaan van de ploeg van Priske. "Ze werden tegen PSV gewoon afgetroefd. Als een fitte Hartman daar linksback staat, heeft Perisic echt wel een moeilijkere middag dan hij nu had. Het feit dat je zo'n speler gratis er weer bij krijgt is leuk, en mooi voor Feyenoord, en mooi voor ons allemaal." Met het laatste doelt Wijffels op het feit dat Hartman een extra optie is voor de linksbackpositie van het Nederlands elftal. De 23-jarige back heeft vier interlands achter zijn naam staan.

