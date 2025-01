Analist weigert terugkeer bij ESPN: 'Niet verstandig'

Hedwiges Maduro blijft na zijn ontslag bij Almere City voorlopig nog even van de radar, zo laat hij weten in een interview tegenover De Telegraaf. De voormalig analist van ESPN vertelt dan ook dat een terugkeer op televisie niet aan de orde is.

Maduro blikt tegenover De Telegraaf uitvoerig terug op zijn beginjaren in het trainersvak. De voormalig assistent-trainer van Maurice Steijn bij Ajax begon in de zomer aan een avontuur als hoofdtrainer bij Almere, maar liet geen goede indruk achter. De oud-middenvelder werd halverwege december de laan uit gestuurd bij de toenmalig hekkensluiter van de Eredivisie.

De 39-jarige ex-prof is nog altijd teleurgesteld, maar ook schuldbewust. “Ik vind dat ik sowieso als eerste naar mezelf moet kijken. Als coach was ik verantwoordelijk voor de resultaten en we hebben te weinig punten gehaald. Dat we er veel meer hadden verdiend, telt niet. En net zoals elke trainer doet, heb ik fouten gemaakt”, zegt de oefenmeester.

Maduro weet waar het mis ging: “Ik ben één keer van systeem veranderd en achteraf had ik dat niet moeten doen. Maar wat ik mezelf vooral kwalijk neem, is dat ik de staf niet anders heb ingericht. De rest was nog jonger dan ik was. Ik had meer ervaring om me heen moeten verzamelen. Uiteindelijk ben ik extern met mensen gaan sparren”, vervolgt hij.

Geen terugkeer bij ESPN

Maduro is na zijn vertrek bij Almere dus werkloos. Een aantal jaar geleden verscheen de oud-Ajacied regelmatig op de buis bij voetbalzender ESPN als analist, maar een terugkeer lijkt van de baan. Maduro reageert stellig op de vraag of een tv-comeback mogelijk is: “Niet, denk ik. Op korte termijn is het niet verstandig om wedstrijden, trainers en spelers te beoordelen in een competitie waar ik zelf onderdeel van ben geweest. Dan denken de kijkers: ’Dat is diegene die met Almere City geen punten pakte’. Natuurlijk weet ik dat ik daar maling aan moet hebben, maar ik vind het zelf verstandig om het nu even niet te doen”, is de ex-middenvelder eerlijk.

