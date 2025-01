Er worden vijf Eredivisieclubs genoemd die een 'betere' spits hebben dan Brian Brobbey

Sjoerd Mossou heeft na de ontmoeting tussen AZ en Ajax in de achtste finales van de KNVB-beker flinke kritiek geuit aan het adres van . De centrumspits kwam dinsdagavond opnieuw niet tot scoren. Volgens Mossou is het bij Brobbey zowel technisch als tactisch heel matig.

De Amsterdammer was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA. Hij was in 43 wedstrijden in alle competities goed voor 22 doelpunten, waarvan achttien in de Eredivisie. Het leverde Brobbey een uitverkiezing op voor de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Tijdens dat toernooi mocht hij echter alleen in de slotfase van de verloren halve finale tegen Engeland aantreden. Brobbey meldde zich na het EK weer bij Ajax, maar is onder Francesco Farioli totaal niet de spits die hij vorig seizoen was.

Brobbey kwam tot op heden in 27 wedstrijden in actie, maar wist pas drie keer te scoren. Hij maakte op 24 november pas zijn eerste competitietreffer. Nu staat hij alweer een paar maanden droog. Daar is in de eerste twee wedstrijden na de winterstop, tegen RKC Waalwijk en AZ, geen verandering in gekomen. “Als je kijkt naar de top vijf, dan hebben, denk ik, op dit moment alle clubs een betere spits dan Brobbey”, zo zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Daarmee gaat Mossou uit van PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente, want FC Utrecht noemt hij apart. Die club haalde vorige week Sébastien Haller terug naar de Eredivisie. Hij was zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord direct belangrijk voor de Domstedelingen.

Er klinkt een hele pijnlijke conclusie over Ajax, daags na nederlaag bij AZ: 'Vrij zeldzaam'

“Ik vind Mexx Meerdink (AZ, red.) eigenlijk ook wel een aardige spits. Bij AZ kun je er nog over discussiëren, maar voor de rest hebben alle andere clubs een betere spits dan Brian Brobbey”, zo vervolgt Mossou, die vervolgens wel even de mist ingaat met de statistieken van de Ajacied. Volgens Mossou heeft Brobbey één doelpunt gemaakt in ‘duizenden’ minuten. De teller staat dit seizoen echter op drie treffers in 1.230 minuten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat Brobbey een spits is met flink wat tekortkomingen. “Het is technisch zó matig. Hij ligt zóveel op de grond. Bij iedere afwerkmogelijkheid ligt hij weer op de grond. Dan ben je zó sterk, dat is toch heel raar”, zo klinkt het.

Ajax-icoon hint naar terugkeer in voetballerij: 'Het begint weer te kriebelen'

‘Technisch en tactisch matig’

Brobbey had in de bekerwedstrijd tegen AZ zijn handen vol aan Wouter Goes. Ook in Alkmaar viel op dat Brobbey zich veelal laat hangen in de duels met zijn directe tegenstander. Presentator Etienne Verhoeff vraagt zich af of er bij Ajax niemand is die tegen Brobbey zegt dat hij soms juist afstand moet nemen van zijn opponent. “Hij herkent de situaties wat dat betreft ook niet goed genoeg”, zo stelt Mossou.

“Dat is ook best wel pijnlijk. Het is ook best wel moeilijk om aan te leren. Hoe moet je handelen, op welk moment… Dat zit ‘m in het afwerken zelf. Hoe ga je om met afwerken is ook vaak inzicht in de situaties. Hoeveel tijd heb je, hoeveel rust heb je om de tijd te nemen omdat je een situatie wel of niet goed inschat. Daar zie je het, maar ook inderdaad in de keuzes in zijn spel. Het is dus technisch zwak, maar het is tactisch dus ook heel zwak. Ik vind het een super leuke jongen, met een geweldige naam. Volgens mij heeft iedereen wel iets met hem, het is een hele karakteristieke jongen. Maar het is voor een Ajax-spits echt al heel lang veel te weinig”, aldus Mossou.

