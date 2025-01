Brian Priske heeft na Lille óók goed nieuws en kondigt rentree aan in Klassieker tegen Ajax

Feyenoord leed woensdagavond weliswaar een 6-1 nederlaag bij LOSC Lille en zag ook nog eens sterkhouders en uitvallen met blessures, maar Brian Priske had na afloop óók goed nieuws. De Rotterdammers spelen zondagmiddag De Klassieker tegen Ajax en de kans is groot dat dan zijn rentree gaat maken. Priske bevestigde op de persconferentie na afloop van het duel met LOSC Lille dat Hartman deel uitmaakt van de selectie voor de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA.

Waar het vorige week na de sensationele 3-0 zege op Bayern München vooral ging over het vermeende vertrek van Priske als hoofdtrainer van Feyenoord, moest de Deen woensdagavond na afloop van het duel met Lille voornamelijk vragen beantwoorden over de fysieke staat van enkele van zijn spelers. Priske gaf een eerste update over Bijlow en Giménez, die zich al in de eerste helft van de wedstrijd in Frankrijk noodgedwongen moesten laten vervangen. De oefenmeester kreeg ook vragen over In-beom Hwang, die na een paar weken blessureleed zijn rentree maakte. Hwang verscheen aan de aftrap, maar keerde na de rust niet meer terug binnen de lijnen.

Van een blessure of andere klachten is echter geen sprake. “Het gaat goed met Hwang, hij was gewoon moe”, zo valt te horen op beelden van de persconferentie van Priske op de website van Voetbal International. “We wisten voor de wedstrijd al dat hij de negentig minuten niet zou gaan halen en waarschijnlijk ook geen uur kon spelen. Maar doordat we de twee blessures hadden in de eerste helft, konden we in de tweede helft nog maar één keer wisselen, dus we waren van mening dat we in de rust een kleine wijziging moesten doorvoeren, ook om ons voor te bereiden op de komende wedstrijden”, aldus Priske. Feyenoord speelt zondag De Klassieker tegen Ajax en gaat drie dagen later op bezoek bij PSV in de achtste finales van de KNVB-beker.

Hartman staat voor rentree

Waar het nog afwachten is of we Bijlow en Giménez in die wedstrijden in actie zullen zien, zal Hartman mogelijk in zowel Amsterdam als Eindhoven zijn opwachting gaan maken. De linksback liep eind maart vorig jaar een zware knieblessure op en stond daardoor maandenlang aan de kant, maar staat nu eindelijk voor zijn rentree. Priske bevestigde dat Hartman ‘klaar’ is voor de ontmoeting met Ajax. “Ja, dat is hij zeker. Ik denk dat als je hem vanavond belt, dat hij zegt dat hij zich erg goed voelt”, zo zei een blije Priske. Hartman maakte onlangs al minuten voor de Onder-21, maar nu kan hij dus ook de hoofdmacht weer van dienst zijn.

Timber een vraagteken voor Klassieker

Of Quinten Timber zondag in Amsterdam weer van de partij is, valt nog te bezien. De aanvoerder staat al even aan de kant en liet ook het duel in Noord-Frankrijk nog aan zich voorbijgaan. Priske durfde op zijn persconferentie niet te zeggen of hij over drie dagen een beroep kan doen op de Oranje-international. “Ik zou je een direct antwoord willen geven. Ik hoop het, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Hij heeft de laatste drie, vier dagen met ons getraind. Hij is bij de groep geweest, je zag hem ook voordat we naar Lille vertrokken. Maar hij voelde zich niet comfortabel genoeg om deel uit te maken van het team. Ik hoop dat hij klaar is voor zondag en de komende weken, maar we moeten afwachten”, zo klonk het.

