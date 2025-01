Dávid Hancko rekent na blamage in Lille keihard af met Nederlandse media

heeft in gesprek met Noa Vahle afgerekend met de Nederlandse media. De verdediger van Feyenoord confronteert de pers met de lage verwachtingen die de media hadden van de Champions League-campagne van de Rotterdammers. Hancko baalt van de nederlaag, maar vindt dat Feyenoord trots moet zijn.

Direct na de beschamende 6-1 nederlaag van Feyenoord op bezoek bij Lille, staat Hancko sportjournaliste Vahle van Ziggo Sport te woord. De verdediger baalt, maar wil in zijn interview vooral benadrukken dat Feyenoord fantastisch heeft gepresteerd in Europa: "Nu is het even vervelend, maar ik hoorde Nederlandse media zeggen dat we maar één punt gingen halen en dat de tussenronde onmogelijk was voor ons", weet Hancko zich te herinneren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote kans op clash tussen Feyenoord en PSV in tussenronde Champions League

De Slowaak vervolgt: "Nu hebben we dertien punten en daar zijn we heel trots op. Wat vandaag gebeurde, gaat niet meer gebeuren. We hebben ook een belangrijke wedstrijd (Ajax) in de competitie dit weekend en we moeten dus vechten net als tegen Bayern", stelt de verdediger van Feyenoord.

LEES OOK: Santiago Giménez en Justin Bijlow vallen in één helft geblesseerd uit bij Feyenoord

Hancko vond dat wat Feyenoord woensdagavond in Lille liet zien het tegenovergestelde was van wat Feyenoord op de mat legde tegen Bayern München: "Alles wat we tegen Bayern München wel hadden, misten we vandaag. We kwamen in elk duel te laat, ik zag te weinig intensiteit. Ik voel me zeker niet goed over deze wedstrijd en het resultaat", besluit hij.