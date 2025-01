Grote kans op clash tussen Feyenoord en PSV in tussenronde Champions League

De hoofdfase van de Champions League zit erop, wat betekent dat het avontuur in het miljardenbal er voor twaalf teams definitief op zit. Voor zestien ploegen wacht de tussenronde, terwijl de acht best presterende clubs al zeker zijn van een plaats in de achtste finales. FCUpdate.nl zet de mogelijke tegenstanders van PSV en Feyenoord op een rij.

Waar kunnen Feyenoord en PSV tegen loten?

Feyenoord is op een negentiende plaats geëindigd in de Champions League, terwijl PSV op een veertiende plaats is terechtgekomen. Het houdt in dat de twee Nederlandse clubs elkaar in de tussenronde tegen kunnen komen. Feyenoord speelt tegen AC Milan óf PSV, terwijl de Eindhovenaren tegen Juventus óf Feyenoord spelen. De loting van de UEFA moet daar definitief duidelijkheid over gaan geven.

Totaaloverzicht van de Champions League

Plek 1-8 : Deze clubs zijn direct geplaatst voor de achtste finales -> Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Internazionale, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, LOSC Lille en Aston Villa.



: Deze clubs zijn direct geplaatst voor de achtste finales -> Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Internazionale, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, LOSC Lille en Aston Villa. Plek 9-16 : De teams op deze plekken gaan naar de tussenronde , waar ze tegen een team uit de plekken 17-24 strijden om een plaats in de achtste finales -> Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern München, AC Milan, PSV, PSG en Benfica.



: De teams op deze plekken gaan naar de , waar ze tegen een team uit de plekken 17-24 strijden om een plaats in de achtste finales -> Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern München, AC Milan, PSV, PSG en Benfica. Plek 17-24 : Deze teams spelen ook de tussenronde , maar beginnen in een minder gunstige positie omdat ze tegen een hoger geplaatste ploeg spelen -> AS Monaco, Stade Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Portugal en Club Brugge.



: Deze teams spelen ook de , maar beginnen in een minder gunstige positie omdat ze tegen een hoger geplaatste ploeg spelen -> AS Monaco, Stade Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Portugal en Club Brugge. Plek 25 en lager: Uitgeschakeld voor de rest van de Europese toernooien -> Young Boys, Slovan Bratislava, RB Salzburg, Girona, RB Leipzig, Sparta Praag, Sturm Graz, Rode Ster Belgrado, Bologna, Shakhtar Donetsk, Stuttgart en Dinamo Zagreb.