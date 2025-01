Santiago Giménez en Justin Bijlow vallen in één helft geblesseerd uit bij Feyenoord

Feyenoord-spits en Justijn Bijlow zijn woensdagavond geblesseerd uitgevallen bij de wedstrijd tussen LOSC Lille en Feyenoord. De Mexicaanse spits moest zich na 27 minuten spelen laten vervangen door Ayase Ueda, waarna ook Bijlow naar de kant moest.

In de 27ste minuut van de wedstrijd vocht Giménez een duel uit met zijn directe tegenstander, waarna de spits vervelend terechtkwam. De Mexicaan was eerder in de wedstrijd nog trefzeker, maar moest halverwege de wedstrijd de strijd staken.

Vervolgens ging het in minuut 35 ook mis voor Bijlow. De doelman kwam vervelend terecht na het onderscheppen van een voorzet. Hij leek zich te verstappen. De goalie probeerde het vervolgens nog even, maar moest zich na zijn heldenrol van vorige week tegen Bayern München noodgedwongen laten vervangen door Timon Wellenreuther.