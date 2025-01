Brian Priske geeft eerste update over blessuregevallen en ziet sterkhouder op krukken het stadion verlaten

lijkt een serieuze blessure te hebben overgehouden aan het uitduel met LOSC Lille in de laatste speelronde van de competitiefase van de Champions League. De doelman, die de afgelopen jaren al zo vaak kwakkelde met zijn fitheid, moest zich in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen en verliet na afloop op krukken het stadion. Dat schrijft de NOS althans. Feyenoord-trainer Brian Priske gaf na het laatste fluitsignaal in Noord-Frankrijk een eerste update over de blessuregevallen Bijlow én .

Het kan verkeren. Feyenoord boekte acht dagen geleden een sensationele 3-0 overwinning op Bayern München en verzekerde zich daardoor met nog één wedstrijd te spelen al van een ticket voor de tussenronde van de Champions League. Door die zege streden de Rotterdammers op de laatste speeldag ook nog om een rechtstreeks startbewijs voor de achtste finales. Daarvoor moesten ze in ieder geval winnen van LOSC Lille. Dat beloofde op voorhand al een flink karwei te worden, want de Fransen waren in een eerder stadium van de competitiefase al te sterk voor onder meer Real Madrid en Atlético Madrid.

Feyenoord moest er eveneens aan geloven. Sterker nog: de ploeg van Priske ging er met liefst 6-1 vanaf. De harde nederlaag komt aan bij de Rotterdammers, maar nóg vervelender zijn de blessures van Bijlow en Giménez. Beiden moesten zich al in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen. Giménez tikte Feyenoord nog op gelijke hoogte, maar moest de strijd dus voortijdig staken. “Giménez kon echt niet door, hij had veel pijn. Ik heb hem niet gewisseld met het oog op zondag. We moeten afwachten wat het is”, zo werd Priske na afloop geciteerd door de NOS. Zondag wacht voor Feyenoord de belangrijke Klassieker tegen Ajax. De Rotterdammers moeten winnen, willen ze de achterstand op de felbegeerde tweede plaats nog enigszins kunnen beperken.

Nieuwe blessure voor Bijlow

Wie het uitduel met de aartsrivaal in ieder geval níét lijkt te gaan halen, is Bijlow. De Rotterdammer begon het seizoen als tweede doelman, maar keerde na de fouten van Timon Wellenreuther in de eerste Klassieker van dit seizoen in oktober terug in het elftal. Bijlow haakte na één wedstrijd echter opnieuw af met een blessure, alvorens in de laatste week van de eerste seizoenshelft een nieuwe kans te krijgen van Priske. Hij stond de laatste wedstrijden onder de lat en keepte tegen Bayern nog een dijk van een wedstrijd, maar woensdagavond ging het dus wederom mis. “Het is afwachten hoe erg het is, maar voor hem is het ongelofelijk. Hij verdient dit niet, hij is zeer professioneel en werkt hard op het veld en in de gym”, zo reageerde Priske voor de camera’s van Ziggo Sport. “Ik voel echt met hem mee.”

Wat de ernst van de blessures precies is, is nog niet bekend. Volgens de NOS verliet Bijlow dus op krukken het stadion van LOSC Lille, ‘met vermoedelijk een knieblessure’.

